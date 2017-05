France (Poisy) France (Poisy) excamerounais

Ces gens savent que leur fin est proche et qu'ils seront poursuivis partout où ils vont se trouver. Le meilleur moyen de s'assurer une forme d'impunité, c'est de diviser le Cameroun. Ainsi, les camerounais auront plus à coeur à remettre sur pied l'unité nationale que d'engager des poursuites contre eux



These people know that their end is near and that they will be pursued wherever they go. The best way to ensure a form of impunity is to divide Cameroon. Thus, Cameroonians will be more concerned to restore national unity than to prosecute them