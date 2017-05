   Carl Enow Ngachu : « Le Cameroun regorge de talents » :: CAMEROON

Le football camerounais a mal à son volet jeune. Quelle sera la priorité pour vous après les résultats de nos différentes sélections jeunes en compétition ? Nos sélections jeunes ont déçu via leurs résultats certes, mais nous avons vu des joueurs talentueux à la coupe d’Afrique des nations. Ce n’est pas le moment pour moi de parler de cela. Pour le moment, il y a beaucoup à faire. Si nous mettons ensemble tous ces joueurs talentueux, s’ils ont de bonnes bases, alors je puis vous dire que les choses changeront. N’oubliez pas une des choses que de nombreux sélectionneurs font quand ils sont en stage avec les équipes, c’est la formation, la transmission des basiques et cela prend énormément de temps dans la préparation d’une compétition.

#FootballCamerounais Avec vous, Issa Hayatou PCA et votre adjoint, directeur des sports de haut niveau au Minsep : une équipe choc? C’est une association de bosseurs. C’est le top. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d’expérience. Le plus important est d’atteindre les objectifs fixés. Moi je suis au milieu d’aînés, avec un Issa Hayatou qui a une maîtrise du football mondial, pétri d’expérience. Ensemble, nous saurons comment trouver des solutions aux problèmes de la qualité des joueurs dans le football camerounais.

Le Cameroun peut être regorge de talents, mais il y a des variables qui empêchent a ces talents d’éclore. Ces variables prennent le nom de mauvaise gestion, despotisme, corruption, et tribalisme en fonction de la circonstance. Ce qui est constant est que l’une de ces variables est toujours présente. Prenons le cas du Ghana. On constate qu’au Ghana il y a eu et continu a avoir un travail de fond. La preuve est la dominance du Ghana a tous les niveaux du football africain. Que ce soit chez les seniors ou les minimes en passant par les cadets. Pour moi l’académie nationale de football n’est qu’une autre structure superflue qui bientôt va entrer en guerre avec les autres structures aussi dysfonctionnelles. Mettez les moyens à la disposition des clubs et les résultats suivront.