CAMEROUN :: Un soldat tué dans une attaque de Boko Haram :: CAMEROON Un soldat camerounais a été tué dans une attaque menée par des individus armés soupçonnés d'appartenir au groupe Boko Haram jeudi soir à Boungour, dans le lac Tchad, selon un bilan non officiel communiqué par une source militaire à Xinhua vendredi matin.

#BokoHaram L'attaque s'est déroulée jeudi soir entre 17h30 et 18h heure locale, a indiqué un responsable de l'armée camerounaise ayant requis l'anonymat. Elle a visé un poste de marins à Boungour, localité de l'arrondissement de Makari, dans la région de l'Extrême-Nord, frontalière du Nigeria dans le lac Tchad, a-t-il précisé.

Les assaillants sont arrivés à bord de deux voitures et d'une moto, déguisés en militaires. Ils ont ouvert le feu sur les troupes camerounaises alors que celles-ci se trouvaient sur un terrain de football, où elles participaient à un match.

Le bilan de l'assaut fait état d'un soldat tué, d'armes emportées et d'un poste militaire incendié, selon cette source. Depuis 2014, Boko Haram a tué plus de 1.500 civils et militaires au Cameroun, selon des estimations officielles