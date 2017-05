CAMEROUN :: La situation de Natasha Bizo s’empire :: CAMEROON En 2015, la chanteuse de bikutsi révélait à la presse le double cancer ayant plongé son existence dans d’atroces souffrances.

#ZéléLeBombardier « J’ai deux cancers. Celui du sein et le cancer du poumoin. J’ai subi une ablation du sein et on m a opérée. Je n’ai plus qu’un seul sein et un seul poumon. J’ai dit au seigneur que je n’ai pas envie de partir si tôt. Il me garde avec deux cancers », expliquait l’ancienne danseuse des chanteurs Zele Le Bombardier et d’Ama Pierrot au micro de ChapChap Mag.

Malgré sa foi, l’excellente prise ne charge dont elle bénéficie en France, la « pygmée émancipée » voit sa santé se dégrader et ses moyens financiers fondre comme la neige au soleil. Handicapée à 80% ? Les médecins lui ont aussi diagnostiqué une tumeur sévère au cerveau. Les artistes de la diaspora comme Nadia Ewandé, Zélé Le Bombardier, se mobilisent déjà pour lui venir en aide.