Activité pétrolière au Cameroun : 11,27 millions de barils, 9,01 milliards CFA entre Janvier et Avril 2017 :: CAMEROON Le Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines passe en revue les activités menées au cours du premier semestre de l’exercice 2017.

#SecrétariatPermanent La première session ordinaire annuelle du Comité de Suivi, instance de supervision du Comité de

Pilotage et de Suivi des Pipelines (CPSP), s'est tenue le 23 mai 2017 au siège de la Société

Nationale des Hydrocarbures (SNH) à Yaoundé, sous la présidence de Monsieur Adolphe Moudiki,

Président du CPSP. Au cours des travaux, le Secrétariat Permanent du CPSP a présenté les activités réalisées depuis le début de l’année en cours. Celles-ci ont principalement porté sur le suivi de l’exploitation et de l’entretien du Pipeline Tchad/Cameroun, la gestion des pollutions dues aux hydrocarbures et lede l’exploitation du Gazoduc Bipaga – Mpolongwe.

S’agissant de l’exploitation du Pipeline Tchad/Cameroun, les activités menées concernent notamment le suivi de l’accès des Nouveaux Expéditeurs à cet ouvrage et la surveillance des enlèvements de pétrole brut au Terminal Komé-Kribi 1 (KK1). Il ressort de ce suivi qu’un volume cumulé de 11,27 millions de barils a été enlevé du 1er janvier au 30 avril, contre 14,17 millions de barils au cours de la même période de l’année 2016. Ces quantités ont généré pour la République du Cameroun, un droit de transit de 9,01 milliards de francs CFA, contre 10,88 milliards de francs CFA pour la même période de l’exercice précédent. La baisse des revenus ainsi enregistrée au titre du droit de transit, est due à la diminution des volumes de pétrole transportés sur la période.

En ce qui concerne la gestion des pollutions dues aux hydrocarbures, elle a été marquée par la signature d’un contrat avec une entreprise camerounaise, la société C.S.C BUSINESS, pour l’aménagement du site et la construction d’un hangar devant abriter du matériel de lutte contre les déversements accidentels d’hydrocarbures, au Centre de lutte contre la pollution par les hydrocarbures de Limbé. Quant au suivi environnemental de l’exploitation du Gazoduc Bipaga-Mpolongwe, qui alimente la Centrale thermique de Kribi en gaz naturel, le CPSP a poursuivi le contrôle de l’intégrité de son emprise et la sensibilisation des autorités locales et des populations, riveraines sur les risques liés à son exploitation. Enfin, le Comité de Suivi a encouragé le Secrétariat Permanent du CPSP à poursuivre avec prudence, l’exécution de son plan d’actions pour l’exercice 2017, dans un contexte international marqué par le niveau toujours bas des cours du pétrole brut.