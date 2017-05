France-Cameroun-Diaspora: CLARISSE VALERIE (WOPSO): LE TÉMOIGNAGE D'UNE BONNE ÂME Qui ne se souvient pas de "Wopso"? Clarisse Valérie, chanteuse extravagante à succès, que l'on aime ou pas, ne laissait personne indifférent. Établie en France qu'elle avait ralliée,il y a quelques années de cela,en provenance de Belgique, la fille de "Mfou", bourgade située à quelques kilomètre de Yaoundé, la capitale du Cameroun,son pays, coulait des jour heureux avec son compagnons Valérie,sans doute homme de sa vie.

#Trouvez-vousNormal Wopso est aujourd'hui dans un état qui inquiète.

Vendredi 18 mai dernier, une équipe parisienne composée des artistes Nadia Ewandè,d'Aggexx Namab et du Journaliste Jacky Moiffo, ont fait le déplacement de la ville de Troyes, à presque 200 kms de Paris, ceci afin de facilité son internement pour des soins.

Il pourrait être demandé de quoi elle souffre; trouvez-vous normal que quelqu'un, qui a tous ses sens, se saisisse d'un tube de liquide vaisselle et veuille la boire,ceci devant nos caméra?

Trouvez-vous normal sa façon de prier jésus?

L'internement espéré a été obtenu par cette équipe parisienne,en plus de Bénitia et de Julienne.

Lorsque nous quittions Troyes,Clarisse avait été emmenée par une équipe de Médecin vers l'hôpital mais, le lendemain coup de théâtres, sa soeur qui vie en région parisienne, et qui refusait de s'en occuper, s'est présentée à l'hôpital de Troyes et a obtenue sa sortie et de l'hôpital et il se dit que, depuis le samedi 20 mai,Wopso traîne à nouveau dans les rues de Paris et, j'ai lu ses écrits ce mercredi 25 mai 2017, dans lesquels elle désavoue sa soeur et demande,à nouveau, aux amis de Troyes de l'aider...

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quand nous aurons d'autres informations.