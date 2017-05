Cameroun, CAMPO: Le visage hideux du poste de Douane :: CAMEROON La structure présente est dans un état de décrépitude avancée, malgré ses performances en termes de recettes et de nombreuses difficultés qui plombent les résultats. La ville de Campo, localité située à plus de 80 km de Kribi, partage une frontière maritime avec la Guinée équatoriale.

#BureauPrincipal Le Ntem, ce fameux fleuve qui n’arrête pourtant pas le trafic entre ses deux rives. Au cœur de ces transactions, le Bureau principal des Douanes qui jouxte la base navale de Campo. Deux bâtiments de la marine du Cameroun. L’un effectue des missions de service public, notamment la recherche et le sauvetage des vies humaines en mer, la protection de l’environnement, la lutte contre les pollutions en mer ainsi que la sécurité de la navigation; mais aussi des missions de police générale et de souveraineté en mer en l’occurrence la surveillance maritime, les contrôles, la lutte contre les trafics illicites ainsi que le maintien et le rétablissement de l’ordre sur cet espace.

L’autre, le poste de douane, doit pourvoir des fonds le budget de l'Etat, participe au développement économique et concoure activement à la sécurisation des personnes et des biens de ce côté. Pourtant, malgré ses missions de portée capitale, le poste des douanes de Campo est un petit bâtiment désuet, qui a perdu de sa superbe, frappé par les rides du temps. Il se compose d?une section vérification et liquidation, d?une section dépôt et contentieux, d’un secrétariat et du cabinet du chef de bureau. Le patron des lieux, Melingui Sylvestre, un inspecteur des Douanes esquisse un éternel sourire et d’une jovialité sans pareil. Ce « gladiator » de la douane en parle d’autorité. Encadrement, organisation et animation des équipes opérationnelles, conseil aux opérateurs économiques, mise en place et suivi des procédures douanières adaptées aux entreprises et aux échanges, organisation et suivi du contrôle du dédouanement ; gestion et responsabilité des opérations comptables.

Telles sont les missions quotidiennes du chef de poste de douane de Campo qui, malgré le peu de fluidité, manœuvre sur plusieurs champs pour recouvrer des taxes à l’entrée de la ville et partant le trésor public. Parmi les principales, le Tec (Tarif extérieur commun) ; la T.V.A. (Taxe sur la valeur ajoutée) ; le D.a (le Droit d'accise sur certains produits).

Réputés incorruptibles, le chef de Bureau de poste de Douane de Campo et ses éléments ont fait de l’application des règlementations particulières émanant d’autres ministères leur dada ; interdictions d’entrée dans le territoire national de certains produits (matériel de guerre, médicaments, drogues, stupéfiants, pesticides); contrôle des quotas d’importation et d’exportation ; contrôle du respect de la réglementation sur les mouvements transfrontaliers de certains produits classés; recouvrement de droits au profit de certains organismes.

Aujourd’hui, le Bureau principal des douanes de Campo fait de grands scores en termes de recettes mensuelles. Pourtant, l’inexistence d’un magasin sous douane pour l’estampillage des vignettes sur les boissons alcoolisées et autres produits manufacturés est un véritable frein pour l’équipe de Sylvestre Melingui qui veille jour et nuit au respect du Code de conduite du corps de la douane ; toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus proche bureau de douane par la route la plus directe désignée par le gouvernement dont dépend ce bureau et acheminées directement, après contrôle de la douane, du bureau vers leur destination ; tout transporteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service local, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu’il transporte et comportant les mêmes indications que celles exigées pour les manifestes couvrant le transport par mer et par air ; les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l’ouverture du bureau.

