MONDE ENTIER :: LA CONFIANCE EST UNE FORCE :: WORLD Comment pouvons nous vivre avec un état d'esprit ou personne ne fait confiance à l'autre.Voilà la question que je me suis toujours posé . Et plus je réfléchie plus je me projete à mon enfance ou tout à commencé. Je vais chercher dans mes rêves ou tout commence au sein de la famille. Les enfants assistent impunément à ce geste banal et machinal qui est la base de cette méfiance qui se developpe en chacun de nous tout au long de nôtre existence.

#LaConfiance Tout cela est enfuis profondément dans notre éducation, nous sommes spsycologiquement conditionné sans que nous le sachions.

Nos gestes et nos pensées nous poussent à ne plus se faire confiance car le fait de devoir en assumer les conséquences voilà pourquoi nous sommes sans cesse ébranlé dans notre confiance en soi.

Comment pouvons nous expliquer ce geste qui consisterait à fermer la porte de la chambre devant ses propres enfants??? Fermer le frigo à clé ??? Fermer ses armoires. Fermer son sac avec un cadenas. Dans une maison ou on vit avec sa femme et ses enfants. Est ce que à travers ces démonstrations influencés sur la confiance que nous portons aux autres.

Rien n'est possible dans la vie sans la confiance. Rien n'est possible dans nos rapports avec les autres sans la confiance. La confiance est la base de tout. La confiance est le fondement même de toutes relations solides et prometteuses, la méfiance tue tout. toute relation basée sur la confiance se solidifie naturellement et toute relation basée sur le doute et la méfiance finit toujours par se casser la figure....