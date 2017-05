   ALLEMAGNE :: Phenomenal Women 2017: Ruby La comédienne (Yvonne Akono) sera paneliste le 17 Juin à Francfort pour partager la recette de son succès (texte & vidéo) :: GERMANY

ALLEMAGNE :: Phenomenal Women 2017: Ruby La comédienne (Yvonne Akono) sera paneliste le 17 Juin à Francfort pour partager la recette de son succès (texte & v Elle maîtrise l´art délicat de l´humour. En plus, elle est ravissante et intelligente. Le grand public la connaît sous le nom de Ruby. De son vrai nom Yvonne AKONO, cette jeune comédienne a su identifier la force des réseaux sociaux pour mettre en exergue son talent. Depuis lors, elle inspire les jeunes et ses nombreux fans. Née à Zoatélé au Cameroun, elle quitte son pays natal pour s´installer en France avec sa famille alors qu´elle n´a que treize ans

#RubyLa Son pseudonyme Ruby est lié au personnage principal de la télénovela mexicaine "Rubi". Postant de petits sketchs sur les réseaux sociaux, lesquels caricaturent les réalités quotidiennes de la vie des jeunes africaines en Europe, Ruby est peut être loin d´imaginer qu´elle jette ainsi les jalons d´une carrière prometteuse. Son sketch iconique “Une Camerounaise ne se fait jamais larguer” va rapidement lui octroyé un succès instantané et foudroyant. Depuis lors, elle grimpe les échelons et compte encore aller loin. Sa série web "Collocation entre filles" rassemble prés de 150 000 spectateurs par épisode et sera prolongée en troisième saison.

Ruby la Comédienne écrit un spectacle, a deux scénarios de films en poche. La vraie cerise sur le gâteau, c´est sa récolte de 11 000 Euros par le biais du financement participatif pour ses projets. Pour tout dire, cette jeune femme porte bien son titre de "Petite Femme Forte".

Vous êtes sans doute habitués à la voir dans ses divers rôles qui vous font pleurer de rire. Cette fois-ci, dans la ville boursière allemande, il ne sera pas question de l´humour. Ruby interviendra au forum du Empowerment des femmes en tant que panéliste et partagera les secrets de son succès avec les jeunes.

Rendez-vous est alors pris pour le 17 Juin à Francfort dans le cadre d´un forum riche en thèmes, ateliers et activités, avec de panélistes aux backgrounds admirables.



Forum: Phenomenal women - Empowerment Stage

Date: 17 Juin 2017

Lieu: Mertonstrasse 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Bockenheim



Pour plus d´informations, veuillez consulter: https://www.facebook.com/events/1862150954028110/



