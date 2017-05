ALLEMAGNE :: Journée culturelle: L'ESTHÉTIQUE DE LA FEMME AFRICAINE A TRAVERS LES ÂGES à Francfort ce samedi 27 Mai :: GERMANY La structure Reines & Héroïnes d'Afrique et les associations African Village Germany et Women for Knowledge, dans leur volonté commune de revaloriser l'image de la femme africaine par le biais de l'histoire, vous proposent une journée culturelle à Francfort, dans la thématique: “L'ESTHÉTIQUE DE LA FEMME AFRICAINE A TRAVERS LES ÂGES”, le samedi 27 mai de 13h à 20h.

#HéroïnesDAfrique Au programme:

La journée s’articulera autour de plusieurs activités:

- une exposition à deux volets (avec visite guidée), sur l’esthétique de la femme africaine et sur les figures féminines africaines qui ont marqué l’histoire:

L’exposition comprend 25 images d’époque illustrant différentes coiffures, ornements et parures d’après différentes ethnies et différentes époques, ainsi que 25 portraits de femmes africaines qui ont marqué leur époque. Les visiteurs auront l’occasion de parcourir l’exposition tout au long de la journée et de bénéficier de deux visites guidées par l’équipe de Reines & Héroïnes d’Afrique.

- une conférence-débat autour de l’histoire de l’esthétique de la femme africaine

La conférence de 45 minutes sera animée par Natou Pedro Sakombi et deux rédactrices du magazine “Reines et Héroïnes d’Afrique Magazine” qui proposeront de revisiter l’esthétique de la femme africaine selon différentes époques et différents lieux géographiques. S’en suivra un débat avec le public sur la problématique de la perte de l’héritage ancestral africain en matière d’esthétique.

- des ateliers et stands de beauté

Différentes actrices et acteurs de la sphère afro proposeront des produits et des ateliers autour de la beauté: maquillage, soin capillaire, vêtements et accessoires.

- un catwalk présentant différents types de coiffures et parures africaines ancestrales

A travers un défilé de mode, différentes coiffures et parures ancestrales revisitées et adaptées au goût du monde actuel.

- le concours “l’esthétique africaine et moi” suivi d’une remise de prix RHA:

Reines & Héroïnes d’Afrique récompensera, au moyen d’un trophée, celle qui aura su revisiter au mieux l’esthétique africaine ancestrale par une tenue et une coiffure des plus remarquables.

- une restauration sera prévue pour permettre aux visiteurs de garder le cap durant toute la journée

L’entrée est libre. Toutefois, une tenue africaine sera exigée pour tous les visiteurs et un droit d’entrée de 5€ pour tous ceux qui n’auront pas respecté le dress code.

Pour toutes informations ou contact:

reinesheroinesdafrique@gmail.com

info@afrovillages.de