Allemagne - 20 mai 2017: La communauté camerounaise en fête à Brême :: GERMANY Tout a débuté à 20h30. Près de 50 personnes camerounaises, européens et d'Asie sont venues célébrer le 20 Mai 2017. Après l'exécution de l'hymne national. Le modérateur Martial Nana, nouveau président de la CCB (Communauté camerounaise de Brême) a tenu à souhaiter la bienvenue à tous et a aussitôt passé la parole à Mme Virginie Kamche du Afrika Netzwerk Bremen et coordinatrice de la Migration, Diaspora et Développement pour l'Etat de Brême.

#CommunautéCamerounaise C'est un public très attentif aux trois exposés de Mr André Ekama, Ecrivain, Mme Dolly Afoumban, universitaire et Mr Felix Roland Ntamag, Economiste qui s’y trouvait. Les différentes articulations de l'évènement ont montré l'attachement de la communauté camerounaise de Brême à notre histoire et au dialogue interculturel. L'implication de notre diaspora dans le processus intégratif et du développement durable reste l'appel fort lancé par Virginie Kamche, du réseau africain de Brême. Les intervenants ont prouvé que malgré la distance qui les sépare du pays, ils sont informés. L'histoire du Cameroun bien présentée par l'écrivain André Ekama. De l'indépendance, fédéralisme, la réunification et enfin l'Etat unitaire. Chaque période de notre histoire fut expliquée par l'auteur de 13 livres.



Notre histoire devrait encore être enseignée aux jeunes et surtout à nos enfants qui naissent ici. Autres brillants exposés furent celui de Felix Roland Ntamag sur l'apport de la diaspora camerounaise et l'émergence. Il a présenté des réalisations faites par la diaspora et nous a exhorté á ne pas fléchir malgré les obstacles que nous, de la diaspora, rencontrons tout le temps pour nous impliquer au pays. Dans cet ordre, André Ekama est intervenu pour soutenir cela et surtout en sa qualité de secrétaire permanent du Forum Diaspora 237, collectif de camerounais qui prendra part au FODIAS 2017 (Forum de la Diaspora) à Yaoundé des 28 au 30 Juin prochain. Il invite tous les camerounais présents dans la salle à se rallier au collectif et de faire peser la voix de la diaspora par des projets.

Le Forum qui aura lieu au Cameroun met les projets de la diaspora en avant et il sera important que le succès y soit pour que cette main tendue du Minrex soit effective.

L'économiste Ntamag dans son exposé a brossé une analyse comparative entre le libéralisme planifié de Ahmadou Ahidjo et le libéralisme communautaire de Paul Biya.

Ensuite le public a eu l'honneur de découvrir cette jeune et brillante universitaire Dolly Efoumba (Marburg) qui a exposé sur la perception et le rôle de la femme camerounaise dans notre société et surtout l'effort entrepreneurial de ces „amazones“ pour apporter leur plus-value à la construction d'une société camerounaise émergente.Ce fut un régal d'écouter les trois intervenants et une salve d'applaudissements y a suivi pour dire merci à la qualité de leur travail et leur éloquence. En résumé, cette soirée a rempli ses attentes avec un public qui voulait être bien précisé sur ses questions.

Chief Tala (Nigeria) président de l'association PAN – Afrikanischer Kulturverein de Brême, qui organise chaque année un tournoi de football, a invité la communauté camerounaise de Brême à s'engager davantage dans ce processus intégratif et surtout afin de préserver l'intérêt de nos enfants allemands. Il a aussi encouragé les africains de s'enregistrer dans les ambassades d'origine pour plus de rapprochement avec nos parents car le plus souvent quand il arrive quelque chose à un de nous, les ambassades ne peuvent pas intervenir parce qu'elles ne nous connaissent pas !

La chargée du curatoire du Kunsthalle, Julia Binter de Brême a parlé de la coopération entre la Kunsthalle et Afrika Netzwerk Brême sur l'exposition „Der blinde Fleck“ qui aura lieu du 5 Août au 16 Novembre 2017. Cette exposition mettra en exergue le regard des artistes sur la colonisation.

Ulla Beckerhoff, Secrétaire de l'Afrika Netzwerk Bremen a tenu aussi à encourager la communauté camerounaise de Brême à se mobiliser encore plus et que les africains devraient former un bloc soudé afin de parler d'une seule voix, être interlocuteurs avec les différentes institutions et surtout faire du Lobbying.



