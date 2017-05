Cameroun, Transfert d’argent: EXPRESS UNION FAIT LA DIFFERENCE :: CAMEROON Disponibilité de l’argent dans toutes les agences quel que soit le montant, procédure allégée, service de qualité… l’entreprise d’Albert Kouinche se démarque dans un environnement de rude concurrence.

#ExpressUnion Le nombre ne fait pas forcement la qualité ! Le paysage camerounais foisonne de société de transfert d?argent. Malheureusement, cela ne se traduit pas formellement par une généralisation de la qualité de service.

Conséquence, bien d’usagers qui se sont laissés prendre aux piège des publicités mielleuse, n’ont eu après que leurs yeux pour pleurer. «Un jour, un de mes partenaires m’informe qu’il m’a fait un important transfert d?argent représentant le prix de la marchandise que je devrais illico presto acheter pour son compte et faire acheminer par route. Quelques minutes, je reçois le message de l’operateur en question confirmant l’information de mon associé. Toutes affaires cessantes, je fonce à l’agence le plus proche du dit établissement d’argent. Grande fut ma surprise de m’entendre dire que faute de liquidités suffisantes, j’avais le choix soit de revenir quelques temps plus tard, soit de me rendre dans une autre agence sœur. Vu l’urgence, j’ai opté pour le second choix. Peine perdu. D’une agence de l’autre, j’ai essuyé le même discours sur l’insuffisance de liquidité, Le lendemain, j’ai pu encaisser le transfert non sans menacer de saisir les tribunaux. De son cote, mon associé m’a tenu rigueur pour l’énorme retard pris dans la livraison de la marchandise. Alors qu’il me fait moins confiance qu’avant.

La faute à qui ? A ces sociétés de transfert d?argent qui vendent du vent à l’opinion via les medias », s’emporte Roger T., représentant de plusieurs marques commerciales en Afrique centrale.

Maillage territorial

Pour contre, si l’argent avait été transféré via Express Union, Roger T. n’aurait pas subi tous ces désagréments et sa relation avec son beau partenaire sera toujours au beau fixe. De l’avis de nombreux clients à Express Union « L’argent est toujours disponible quelque l’agence choisi pour le retrait, et même quand il y a coupure d’électricité ; le service n’y est pas toujours interrompue ». Si l’accueil et la qualité de service apparaissent comme le talon d’Achille de la plus part des opérateurs qui poussent comme des champignons dans le secteur, a contrario, Express Union brille dans ces domaines. « Le service est la qualité, je n'oublie pas l’accueil. Personnellement, j’effectue toutes mes opérations de transfert à Express Union », fait savoir Mme Adja. En plus, ajoute-t-elle, « Cette micro finance dispose d’agence pratiquement à chaque coin de rue, pas besoin des km pour tomber sur l’une d’elles. J’apprécie maillage territorial qui constitue en soi un gain de temps ».

Sur les champs de l’innovation, la micro finance aux couleurs bleu blanc allège considérablement les procédures d’envoi et retrait d’argent. Exit, la paperasse. « Avec la nouvelle donne, le service est plus rapide qu’avant », déclare un usager. Une cliente régulière va dans le même sens. « Le fait d’avoir moins d’informations à fournir impacte positivement sur la durée du service. C’est une innovation importante, car le temps c’est de l’argent », affirme Adèle Owona. Cependant, les clients trouvent légèrement élevé le cout des transferts à Express Union par rapport à ces concurrents. Mais, ne dit-on pas que la qualité a un prix ?

A l’observation, l’entreprise citoyenne fondée par Albert Kouinche, un patriote, a fait bien plus que résister à la concurrence. S’adaptant fort bien aux exigences de sa modernité, elle est parvenu à consolider sa position tant sur le marché local que dans les pays étrangers. Faisant ainsi démentir les pronostics qui, devant le vend de la nouveauté, président sa disparition des radars. Et pan sur le bec des oiseaux de mauvais augure !