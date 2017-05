CAMEROUN :: Provocation : Comment Chantal Biya « bafoue » la fête de l’Unité :: CAMEROON Après avoir « bousculé » l’ordre protocolaire, la première dame du Cameroun a plutôt démontré son caractère partisan en arborant les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) lors de la célébration de la 45è édition de la Fête nationale de l’Unité.

#PaulBiya La Constitution camerounaise ne lui accorde aucune fonction officielle comme c’est le cas dans d’autres pays où tout est codifié. Mais l’épouse de Paul Biya au vu de son influence dans l’establishment peut allègrement agir comme bon lui semble. En dehors d’être épouse du président de la République et présidente d’honneur de l’Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Chantal Vigouroux épouse Biya vient de s’illustrer lors de la célébration de la 45 è édition de la fête nationale de l’unité à travers une posture qui frise la « provoc » et la défiance.

Son arrivée au boulevard du 20 mai après la quasi-totalité des corps constitués en l’occurrence le président du Senat, Marcel Niat Njifendji ci-devant 2è personnalité et violant ainsi toutes les règles protocolaires en la matière a suscité un tollé général au sein de l’opinion. Chantal Biya arborant une tenue aux couleurs du parti de la flamme ardente n’a pas laissé l’assistance indifférente. Une longue jupe poisson et un Haut qui laissait entrevoir le choix des motifs. L’on imagine bien que le symbole du parti au pouvoir qu’est la flamme en avant et l’effigie du président national de cette formation politique n’ont pas été un fait du hasard.

Il y avait bien des motivations en filigrane. Chacun se demandait quelle mouche a piqué l’ambassadrice de bonne volonté de l’Unesco dans cette posture qui a été assimilée à une démonstration de force de celle qui, selon des sources assure le marketing politique du locataire d’Etoudi. L’épouse de « l’homme lion » paraissait plutôt décontractée alors que l’assistance était agacée par ce comportement au moment où le peuple tout entier célèbre l’unité sur fond de polémique et de tension à n’en plus finir. Déjà habitué à ses coiffures atypiques et ses tenues spéciales, le public n’a cessé de commenter sur cette envie subite de passer en vedette lors d’un tel rendez-vous. Sachant bien que cela est inacceptable dans le contexte actuel où de nombreuses voix tant internes qu’externes apprécient mal la gestion de ce parti politique et même de la gouvernance actuelle, la « Nya Meyong » nationale vient en rajouter dans cette sauce fortement épicée.

Paul biya victime ou complice ?

Au vu de l’attitude affichée par Paul Biya, l’on a compris que le coup a bien été préparé et certaines langues à tort ou à raison estiment que les jours à venir vont nous éclaircir en ce sens qu’au Palais de l’Unité « on ne fait rien pour rien » comme pour insinuer que l’époux de la présidente du Cerac et de la fondation Chantal Biya serait à la manœuvre pour passer un message clair. Et que connaissant la sympathie dont bénéficie Chantal auprès des militants du Rdpc, il était opportun d’utiliser de la tribune du défilé pour faire avaler la couleuvre aux contestataires.

Historique et indécence, c’est également la conclusion à laquelle sont parvenus certains pourfendeurs du régime de Yaoundé qui se souviennent n’avoir de telles images que dans des dictatures. Ils pensent même que est une stratégie pour neutraliser tous ceux qui attendent une probable retraite de l’homme du 06 novembre 1982, c'est-à-dire que les assoiffés du pouvoir qui ne cachent plus leurs intentions de briguer un mandat présidentiel devront encore attendre car Paul Biya ne lâchera pas le morceau.

Certains esprits avancent déjà à l’éventualité d’une Présidentielle anticipée pour épouser la nouvelle donne mondiale. La présidente fondatrice de l’ONG Synergies africaines ne serait donc qu’un instrument au service du prince dans le but de jauger la cote de popularité du locataire d’Etoudi, mieux un tableau d’affichage pour véhiculer des intentions à peine volées, une situation qui intervient alors que certains experts soupçonnent la première d’être une pièce de rechange en cas de retrait de l’actuel occupant du fauteuil présidentiel ; si c’est le cas, l’on comprendrait finalement les motivations des organisateurs du forum sur le chantalisme Biyaîste qui entendaient par leur projet donner un substrat aux actions que mènent Chantal Biya à travers les organisations qu’elle pilote depuis des années.

Le sujet continue de faire des vagues dans les salons feutrés et les chaumières de la République et viendrait détourner les attentions des uns et des autres des préoccupations essentielles des populations.