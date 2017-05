Cameroun, Fête du 20 Mai : Le Rdpc évalue sa capacité de mobilisation à Baham :: CAMEROON Le parti aux affaires dans l’arrondissement de Baham et dans les hauts-plateaux en général, a saisi le prétexte de la célébration de la 45e édition de la fête de nationale l’unité pour évaluer sa force de frappe en termes de mobilisation, à un an seulement des prochaines échéances électorales.

#Prochaineséchéancesélectorales Joie et allégresse étaient au rendez-vous à Baham ce Samedi, 20 Mai. C’est un public de grands jours, venus des quatre coins de l’arrondissement siège des institutions du département des hauts-plateaux, célébrer l’unité nationale, avec en prime une jeunesse dynamique, scandant de vives voix les valeurs de paix, de stabilité et du vivre ensemble. La fête connaîtra un léger retard au démarrage. Il fallait en effet attendre le retour du Préfet des hauts-plateaux de Bafoussam, où il était prendre sa médaille d’honneur des mains du gouverneur de la région de l’Ouest. Le défilé s’ouvre par une grande parade militaire. Armée et police vont battre les pavés sur le macadam de l’avenue du défilé de Baham, devant un parterre hétéroclite des personnalités de tout bord : administratives, politiques, traditionnelles et religieuses. Un passage très applaudi et animé par la fanfare de l’honorable Fotso Fostine, elle étant également dans les rangs. Le défilé civil prendra immédiatement le relai juste derrière. Et le ton est donné par un carré spécial des personnes nées le 20 Mai 1972. Ce qui aura retenu l’attention pendant ce passage, la représentation de toutes les 10 régions par les accoutrements.

Outre les jeunes scolarisés et les associations, cinq formations politiques ont répondu présentes au rendez-vous. Il s’agit du Rdpc, parti aux affaires dans cette circonscription administrative, du Mrc du Pr Kamto, un fils du village, du parti historique l’Union des Populations du Cameroun (Upc) qui aura particulièrement retenu l’attention avec à peine six militants dont trois appartenant à une génération très ancienne c'est-à-dire des gens qui ont le virus de l’âme immortelle dans l’âme et dans l’esprit, et trois tout petits, certainement une image de la transmission du gène upéciste. L’Undp et le Merci ont complété le tableau du défilé des partis politiques à Baham. Ce fut une occasion rêvée pour le Rdpc de jauger sa popularité. Militants, militantes et sympathisants ont séduit par la mobilisation, même si tout à côté, le parti de Maurice Kamto inquiète le gratin politique du Rdpc. Toute chose qui présage des chaudes empoignades aux prochaines échéances électorales. Mais toujours est-il, le Rdpc gagnera à taire ses querelles intestines qui ont souvent cours dans les hauts-plateaux.

La 45e fête nationale de l’unité intervient dans un contexte marqué par des crises permanentes qui perdurent dans les régions anglophones du pays, et les exactions de la secte Boko Haram qui menace le vivre ensemble. En exprimant son satisfécit pour le zeste du patriotisme exprimé par les populations de Baham, le préfet du département des Hauts-plateaux invite les siens à consolider les acquis pour l’avenir du Cameroun. « C’est un sentiment de fierté pour notre pays qui est comme vous l’avez constaté riche dans sa diversité, dans l’unité, la paix, la concorde. Vous avez vu le défilé avec la thématique des dix régions unies et nous devons être fiers de notre pays. Nous devons conserver les acquis de vivre ensemble, de solidarité et de paix dans notre pays, la préservation de notre patrimoine culturel, pour l’avenir et pour nos enfants », dixit Luc Ndongo.

Même sentiment pour le maire Isidore Kamdem de la Commune de Baham, médaillé du jour qui a été élevé au titre de chevalier de l’ordre national de la valeur. « C’est une récompense qui arrive après de longues années de travail, et dans tous les cas il faudrait travailler davantage pour en mériter mieux », s’est-il confié. Celle qui aura in fine retenu l’attention et susciter de l’admiration, c’est l’honorable Fotso Fostine. Habillée en tenue de sa fanfare pour la circonstance, l’élue du peuple a révélé son talent de musicienne en tenant elle-même les commandes de cette fanfare. Elle n’a regagné sa place assise à la tribune d’honneur qu’après le défilé militaire.