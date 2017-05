CAMEROUN :: Distinction honorifique : Ngallè Bibéhè, grand officier de l’ordre national de la valeur :: CAMEROON Le ministre des Enseignements secondaires (Minesec) fait partie des personnalités que le chef de l’Etat a récompensées le 20 mai dernier, pour les services rendus à la nation.

#JeanErnestMasséna Parmi les personnalités de la République récompensées, le 20 mai dernier, pour les services rendus à la nation, le ministre des Enseignements secondaires (Minesec), en faisait bien partie. En effet, Jean Ernest Masséna Bibéhè Ngallè a été, à l’occasion de la 45ème fête de l’unité, fait grand officier de l’Ordre national de la valeur par le chef de l’Etat, Paul Biya, grand maître des Ordres nationaux.

Une distinction honorifique que le récipiendaire a reçu avec beaucoup d’émotion, puisqu’il n’a pas manqué de le remercier pour cette autre marque de confiance. Cette distinction du ministre Ngallè Bibéhè intervient dans un contexte où il n’a pas manqué de mouiller véritablement le maillot, afin d’apporter sa pierre à la résolution de la crise qui secoue les deux régions anglophones du pays que sont le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Et malgré les résistances rencontrées sur le terrain, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè a, apprend-on, toujours fait montre de persévérance et de patience, face à des interlocuteurs décidés à en découdre parfois avec les médiateurs envoyés par le gouvernement. Une qualité que certaines personnalités de la partie anglophone du pays ont vite fait de saluer et de lui reconnaitre, lorsqu’elles évoquent son nom.

Nommé ministre desle 02 octobre 2015, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè n’a pas arrêté de travailler. Il a par exemple fait de la lutte contre la corruption dans son département ministériel une priorité, tout comme il a invité les chefs d’entreprises à investir dans l’éducation en décembre 2016 lors de son passage au Gicam, à Douala. Actuellement, et alors qu’il se bat pour le déroulement harmonieux des examens officiels dans la partie anglophone, et le reste du pays, il songe également à une harmonisation et stabilisation des manuels scolaires.

Autant d’actions qui ne laisseraient pas le chef de l’Etat indifférent. Dans les couloirs du Minesec, des sources proches du cabinet du ministre indiquent qu’en plus de prendre son travail au sérieux, au sein du gouvernement, la distinction reçue le 20 mai dernier s’explique aussi par le travail abattu pendant de longues années dans le secteur privé, en tant que chef d’entreprise (fondateur et ancien DG de la Socatur).

« Pour être admis dans l’ordre de la valeur, il faut avoir exercé, avec distinction, pendant 20 ans des fonctions publiques ou coutumières. Ou, pouvoir justifier d’une pratique professionnelle particulièrement distinguée pendant 25 ans, au service des arts, des lettres, des sciences, de l’agriculture, du commerce ou de l’industrie »,explique un juriste qui précise également que la législation exige aussi d’être de bonne moralité.