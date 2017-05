Cameroun: Faire ‘la différence’ en cuisinant avec Maggi: engagements d’ici 2020 en Afrique Centrale et de l’Ouest :: CAMEROON Aujourd’hui, Nestlé Afrique Centrale et de l’Ouest annonce ses engagements à l’horizon 2020, visant à aider à faire la différence en cuisinant avec Maggi.

#AfriqueCentrale La marque emblématique Maggi a pour mission de soutenir les chefs cuisiniers, en leur proposant des choix plus sains et plus savoureux, en simplifiant la liste des ingrédients, en réduisant le taux de sel et en augmentant la fortification en micronutriments. Avec 4600 portions d’aliments préparées chaque seconde dans le monde avec Maggi, ces changements auront un impact positif majeur.

A l’avant-garde de cette nouvelle donne, se trouve l’engagement de rénover les produits Maggi en soulignant l’utilisation d’ingrédients familiers communs, que les gens connaissent et ont régulièrement dans leurs maisons.

Nestlé continue aussi de réduire le sel dans la gamme Maggi. Ceci contribuera à aider les populations dans leurs efforts de réduction d’apport journalier en sel, respectant ainsi les recommandations de l’OMS et réduisant de fait les risques liés à l’hypertension.

La fortification est le moyen utilisé par Maggi - qui promeut une alimentation saine - pour aider à la prévention de la malnutrition dans les pays où la consommation en micronutriments essentiels est insuffisante. En 2016, Nestlé a vendu 65 milliards de portions fortifiées en Afrique Centrale et de l’Ouest, et Maggi fournit plus de 100 millions de cubes fortifiés chaque jour dans 78 millions de ménages dans la même région. Engagée pour « Simply Good » d’ici 2020

En Afrique Centrale et de l’Ouest où les cubes Maggi fortifiés et d’autres produits sont des éléments de base pour de nombreux ménages, « Simply Good » résume les engagements de la marque à contribuer à faire la différence. En plus de ces engagements forts à

améliorer ses ingrédients, Nestlé Afrique Centrale et de l’Ouest mettra l’accent sur les défis nutritionnels de la région, en s’engageant avec les autorités gouvernementales, la société civile et les consommateurs.

Dans la Région Afrique Centrale et de l’Ouest, 100% des produits Maggi devront être fabriqués avec des ingrédients plus communs et familiers, que les consommateurs aiment et qui sont adaptés aux goûts et aux cultures alimentaires locales.

En plus de la fortification en fer, la compagnie continuera d’améliorer le profil nutritionnel de ses produits en réduisant de 22% le taux de sel contenu dans les tablettes et les cubes Maggi vendus dans la région.

Les nouveaux produits Maggi améliorés sont déjà disponibles au Sénégal, où Nestlé a été la première entreprise à proposer aux individus et aux familles des produits Maggi avec moins de sel.

En ligne avec les engagements pris en matière de santé, Maggi soutient également les habitudes alimentaires qui ont un impact positif. Par des applications digitales et sur le packaging, Nestlé donne aux consommateurs des recettes pratiques pour une cuisine saine et savoureuse tous les jours à la maison. Des événements locaux (caravane des étoiles, concours de cuisine, programmes d’éducation) à travers la région enseignent aux consommateurs actuels et de la nouvelle génération à préparer sainement par rapport à son budget et réduire le gaspillage des aliments. Nous toucherons directement 50 millions de femmes à travers les activités de nutrition en Afrique Centrale et de l’Ouest.

« Les attentes des consommateurs changent. Ils veulent des produits avec des ingrédients qu’ils connaissent, ayant subis le moins de transformation possible, naturels et organiques, et idéalement produits localement. Notre entreprise a un rôle à jouer dans la contribution des besoins de la société», a déclaré Dominique Allier, Business Executive Officer Culinaires, Nestlé Afrique Centrale et de l’Ouest. « Inspiré par notre raison d’être qui est d’améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain, la marque Maggi est un levier important pour réaliser notre ambition au travers d’engagements forts et solides dans la Région Afrique Centrale et de l’Ouest », a-t-il ajouté.

« Pour ce faire, Maggi réorganise sa chaine d’approvisionnement pour privilégier l’approvisionnement local de ses ingrédients. Une sélection soigneuse de chaque ingrédient permettra de maintenir la qualité des produits Maggi et de répondre aux normes de la cuisine faite maison de nos consommateurs à travers le monde : sûre, savoureuse et bonne pour vous », a ajouté Dominique. L’entreprise enrôlera 30 000 cultivateurs de manioc et de soja dans son programme de formation, afin de rendre possible 100% de l’approvisionnement local des besoins en graines de soja et en farine de manioc.

Maggi s'engage à créer plus de valeur pour la société et l'environnement en réduisant le poids de nos emballages Maggi de 13% dans la région, ce qui représentera environ 300 tonnes de réduction du matériel d'emballage d'ici 2020. Le travail réalisé avec les 300 000 ''mammies'' (vendeuses au marché) en Afrique centrale et occidentale continuera à être soutenu grâce aux formations à la gestion des microentreprises et à l'accès à la santé par le biais des programmes de vaccination.