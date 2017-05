CAMEROUN :: Des médailles d’honneur du travail décernées aux employés méritants de MTN Cameroon Au total, 345 décorations en argent, vermeil et or ont été décernées, pour reconnaître et célébrer l’engagement et la loyauté de ces travailleurs dont certains sont de l’aventure depuis 2000, année de lancement des activités de MTN au Cameroun.

#MTNCameroon «MTN Cameroon, valorise ainsi sa première ressource, ses employés que nous sommes, pour notre engagement, notre loyauté et les services rendus qui ont hissé MTN Cameroon à sa position de leader du secteur de la téléphonie Mobile au Cameroun et permettront de le pérenniser. Nous sommes fiers de faire partie de cette grande famille. Nous n’aurons pas suffisamment de mots pour remercier notre employeur qui a permis que cette cérémonie ait lieu et surtout pour tous les acquis sociaux», a confié le représentant des délégués du personnel, Kristian Mpondo, pendant la cérémonie.

« Les jeunes Camerounais que nous recrutons trouvent à MTN un environnement qui favorise le développement, et apprécient la qualité des avantages sociaux leur permettant d’exprimer leurs talents et de s’épanouir en toute tranquillité afin de rester compétitifs », a déclaréla Directrice générale de MTN Cameroon, Philisiwe SIBIYA. S’adressant aux heureux récipiendaires, elle a poursuivi, « vous décerner ces médailles aujourd'hui est un témoignage de la reconnaissance du pays tout entier pour votre fidélité, et la qualité du travail que vous avez accompli».

C’était aussi l’occasion d’emboiter le pas aux délégués du personnel pour rappeler des initiatives visant à faire de MTN Cameroon un lieu de travail où il est fait bon vivre. Tenez par exemple : le programme Flexi-Hours permettant aux employés de choisir leurs horaires de travail ou les femmes bénéficiant de 18 semaines de congé maternité, et non 12 comme c’est généralement le cas au Cameroun.

En tant qu’organisation accréditée en or par l’association Investors in People (IiP), le leader du marché camerounais des télécommunications est reconnu pour ses réalisations dans la transformation des talentslocaux en hauts cadres internationaux, et pour ses politiques de gestion de ses ressources humaines, la rendant ainsi un cadre agréable de travail.