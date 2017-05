France: Quand Bezons se met aux couleurs de l’Afrique Toute une semaine. C’est le temps consacré, récemment, par la ville de Bezons, aux populations issues de l’Afrique vivant dans cette commune d’un peu plus de vingt-et-huit mille habitants, située dans le département du Val-d’Oise, en Île-de-France. Ceci, dans le cadre de la douzième édition de l’événement annuel dénommé « Africabezons ».

#JeunesseAfricaine Le thème retenu pour cette édition était : « L’émancipation de la jeunesse africaine au regard de l’histoire récente et les défis migratoires de nos jours ». Selon Raymond Ayivi, conseiller municipal, par ailleurs délégué à la solidarité internationale et à la culture de la paix, ce thème a été imposé par l’actualité. « Les flux migratoires deviennent de plus en plus importants. Aux portes de l’Europe échouent une bonne partie de la jeunesse africaine. Faute de perspectives en Afrique, un continent paradoxalement doté d’innombrables richesses, ces jeunes n’ont désormais d’yeux que pour une Europe barricadée», s’indigne-t-il.

Ainsi, fidèle à sa réputation de terre d’accueil, grâce sa population diversifiée, et du fait du vivre-ensemble, appréciable au quotidien dans cette commune, Bezon, de part cet événement, présidé par Dominique Lesparre, maire de cette localité, a tenu à valoriser la culture africaine. Au menu: cinéma, avec la projection de « Lumumba », un récit historique de Raoul Peck sur le Congo. Ensuite, des animations et un mini-marché, où le public a pu apprécier des bijoux et autres objets, issus de l’artisanat africain. Le tout, sur des sonorités tantôt suaves, tantôt enlevées de Papa Wemba et autres Rochereau Tabuley, de grandes figures de la musique africaines, aujourd’hui disparues, à qui un hommage appuyé a été rendu.