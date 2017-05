CAMEROUN :: Concours d’entrée à la police : Des informations manquantes sur le site de la Dgsn :: CAMEROON Les prétendants à ce corps de sécurité nationale ont jusqu’au 21 juillet prochain pour s’inscrire en ligne.

#KabirNjikam Entre les klaxons de taxi et le bruit des boutons d’un clavier d’ordinateur, Kabir Njikam, étudiant en Faculté des sciences option Mathématiques est aux aguets. Cette matinée du 22 mai 2017 marque le début des inscriptions en ligne aux différents concours d?entrée à la police. Un exercice auquel les candidats doivent se plier avant tout dépôt de dossier dans les centres. Pour la circonstance, un jeune homme tel un vendeur à la sauvette n’a qu’un refrain en bouche.

«Inscription en ligne concours de la police!!». A la vue d’un potentiel candidat il accoure. Après un échange concluant, il le dirige dans l’un des cybers café qui jonche l’université de Yaoundé I au quartier Ngoa-Ekellé, à Yaoundé. Kabir n’est pas le seul à s’y prêter. Malgré la florescence des agents permettant la facilitation des inscriptions, il faut néanmoins être patient. Les problèmes de connexion ne manquent pas pour accéder au site de la Direction générale à la sureté nationale (Dgsn) apprend-on. «Ce n’est pas un problème de site. Mais de débit utilisé», explique une source policière.

Toujours dans le rang des difficultés, les candidats qui utilisent le réseau de téléphonie mobile Mtn Cameroun, ne peuvent toujours pas postuler. «Jusqu’ici, seul le réseau Orange passe, tous ceux qui ont la puce Mtn ne reçoive pas le message qui attribue les numéros», déclare un agent. Aussi, les candidats au concours d’inspecteur de police devront encore patientés. Les inscriptions en ligne concernant ce concours n’étant toujours pas disponible.

Approchée, la direction en charge du concours de la police, attribue ce problème à un dysfonctionnement technique qui selon eux sera résolu sous peu. Malgré ces problèmes, des étudiants à l’université de Yaoundé I ne lésinent pas sur les stratégies pour attirer des clients. Les façades avant de chaque secrétariat bureautique porte une seule mention: «inscrivez-vous pour la police ici». Pour l’heure, l’affluence n’est pas encore visible. Mais «les agents d’inscriptions», comme on les appelle amicalement ici disent s’en mettre plein les poches depuis le matin (22mai Ndlr).

«Pour un début nous pouvons dire qu’il y a du monde, les gens vont et d’autres viennent. La preuve, en deux heures de temps seulement, nous avons inscrit plus de 25 candidats et chacun doit débourser une somme de 1500 Fcfa», avoue Eric Pountougnigni, «agent d’inscription» et par ailleurs étudiant en Informatique niveau III. La procédure d’inscription apprend-on est simple et nécessite moins de 15 minutes.

«Ce n’est pas difficile, vous pouvez le faire vous-même. Vous envoyez le numéro du concours que vous sollicitez par sms au 8181 contre 250 Fcfa de crédit téléphonique. Instantanément, on vous attribue un numéro. A partir de ce numéro on commence la procédure d’inscription en ligne», explique Kabir Njikam. «La fiche que vous remplissez comporte des éléments à la fois personnels et académiques. Vous y inscrivez le numéro de bordereau de payement à Express union de vos frais de concours. Une fois la fiche tirée, votre inscription est prise en compte.

Le candidat reçoit donc séance tenante un message qui l’informe sur le lieu et la date de dépôt de son dossier», ajoute-t-il. Le 21 Juillet prochain à 15h, les inscriptions en ligne pour tous les candidats au concours d?entrée à la police 2017 seront clôturées.