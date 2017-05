Cameroun, Un milliard aux sinistrés d’Eseka : Paul Biya au secours de Camrail :: CAMEROON Dans un communiqué signé de Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général à la présidence de la république parvenu à notre rédaction, Paul Biya a décidé du déblocage de la somme de un milliard cfa pour venir au secours de la catastrophe ferroviaire d?Eseka.

#PaulBiya Et pourtant, dans le rapport d’audit commis par Paul Biya pour établir les responsabilités de l’accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eseka qui a fait de nombreuses pertes en vies humaines, des dégâts matériels et corporels, établit clairement que camrail est le principal coupable de ce sinistre. La responsabilité de l’entreprise de transport ferroviaire devrait entre entièrement engagée dans les indemnisations des sinistrés, notamment par sa compagnie d’assurance.

Au moment ou des voies s’élèvent parmi les sinistrés pour réclamer leurs droits, comment expliquer cette sortie pour le moins inattendue de Paul Biya ? Acte de philanthropie, calcul politique à l’approche des échéances électorales ou secours à camrail ? Toujours est-il que cet acte est diversement interprété dans les milieux politiques aussi bien que par la presse.

La question qui reste posée est celle de savoir comment sera repartie cet argent présidentiel aux sinistrés quand on sait que ceux-ci ne sont pas encore clairement définis et les indemnités auxquelles ils ont droit établies. Du coup, comme les ordinateurs présidentiels promis aux étudiants et qui ne sont jamais arrivés à leurs destinataire, on peut craindre la corruption qui va s’inviter dans la répartition de ce pactole présidentiel.

Au demeurant, le texte d’application de ce décret est attendu aussi bien que le conseil d’administration de la camrail sans doute riche en rebondissements qui est programmé au mois de juin prochain.

Voici dans son intégralité le communique de la présidence.