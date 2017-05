AFRIQUE :: Cémac. Le rapatriement des réserves d’exploitation exigé :: AFRICA La 2ème réunion du Comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la sous-région tenue le 6 mai dernier à Brazzaville, a vu la prescription de plusieurs recommandations majeures aux Etats membres.

#EtatsMembres Quatre mois après sa session inaugurale, le Comité de pilotage (Copil) du programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et Monétaire des Etats de l’Afrique centrale (Pref-Cemac) s’est réuni le 6 mai 2017 à Brazzaville.

Les participants ont planché sur deux principaux points, à savoir : l’examen du Document programme du Pref-Cemac et le Suivi du Programme des réformes. Au sujet du document programme, le Copil a affiné la matrice des principales actions. Ce document constitue le guide des politiques économiques, financières et monétaires à mettre en œuvre dans les six Etats membres (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad), en vue de rétablir les équilibres macroéconomiques.

Concernant le deuxième point, relatif au suivi du programme des réformes, les participants ont pris connaissance de l’état d’avancement de 6 actions, parmi lesquelles : les récentes missions effectuées par le Fonds monétaire international (FMI) dans chaque pays de la Communauté ; la reconstitution des réserves de change ; la transposition et la mise en œuvre des directives des finances publiques dans les pays de la Cemac ; la mise en œuvre du nouveau dispositif de surveillance multilatérale dans cette zone économique ; l’opérationnalisation de l’Observatoire du climat des affaires dans le même espace économique et la libre circulation des personnes et des biens dans la Communauté.

Présidées par le ministre d’Etat congolais chargé de l’Economie, du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Gilbert Ondongo, ces assises ont connu la participation des ministres de l’Economie, des Finances, du Plan, de la Statistique, du Budget et du Portefeuille public des pays membres de la Cemac. Le Cameroun était représenté par le ministre Louis Paul Motazé. Ont également pris part à cette session du Copil, le président de la Commission Cemac, Pierre Moussa et le gouverneur de la Béac, Abbas Mahamat Tolli.

En rappel, la première session du Copil du Pref-Cemac, tenue le 18 janvier 2017 dans la capitale congolaise, était placée sous le thème : « Mettre en œuvre les actions rapides, vigoureuses et coordonnées pour la relance des économies de la Communauté. » Ces assises de Brazzaville avaient connu la participation des ministres de l’Economie, des Finances, du Plan, de la Statistique, du Budget et du Portefeuille public des pays membres de la Cemac ainsi que des représentants des autres institutions spécialisées de la Cemac (Cobac, Bdeac, Cosumaf, Gabac, Unipace).

Recommandations

A propos des missions du FMI, il a été recommandé aux Etats de la Cemac de finaliser rapidement leurs négociations avec cette institution de Bretton Woods. Le Copil a décidé d’écrire aux ministres en charge des finances pour qu’ils fassent le point de leurs négociations avec les services du FMI à son Secrétariat technique, suivant le format arrêté par ce dernier.Le Comité a instruit son Secrétariat technique de proposer un nouveau canevas de restitution de la mise en œuvre des programmes conclus avec le FMI.En ce qui concerne la restitution des réserves de change, les assises de Brazzaville se sont félicitées des mesures prises par la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) pour consolider la position extérieure de la Cemac. Cependant, le Copil a invité les Etats membres à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, quatre mesures complémentaires.D’abord, engager les structures étatiques, les entreprises multinationales et toutes les autres entreprises à rapatrier l’intégralité de leurs recettes d’exploitation, conformément à la réglementation de change communautaire en vigueur. Ensuite, exiger de l’exportateur une caution bancaire chaque fois qu’il réalise une opération d’exportation en dehors de la Cemac. Troisièmement, développer la diversification économique et le commerce intra-régional, afin de réduire les sorties de devises. Enfin, actualiser les codes miniers et pétroliers, pour se conformer à la réglementation des changes en vigueur.

S’agissant de la troisième action, portant sur la réforme de la gestion des finances publiques, il a été demandé aux Etats qui accusent un retard dans la transposition des directives Cemac de finaliser les travaux d’élaboration des projets de textes restants avant le 31 décembre 2017.

Pour la mise en œuvre du nouveau dispositif de la surveillance multilatérale, le Copil a exhorté les pays de la Cemac à conduire désormais une gestion contra-cyclique des recettes de l’Etat en constituant, le cas échéant, une épargne budgétaire.

A propos de l’opérationnalisation de l’Observatoire du climat des affaires, les membres du Copil ont invité la Commission de la Cemac à mobiliser les ressources nécessaires dans les meilleurs délais.

Les dernières recommandations ont porté sur la libre circulation des personnes et des biens. Il s’agit, pour chaque Etat, d’établir les passeports Cemac avant le 31 décembre 2017 ; de rendre effective, sans délais, la libre circulation des personnes et des biens ; d’appliquer intégralement la politique commune d’émigration et d’immigration ; enfin, d’équiper tous les postes-frontières de la Cemac de dispositifs de contrôle conformes au Système 1-24/7 d’Interpol.