Cameroun, 966 milliards de Fcfa au cœur d’une coopération fructueuse: C2D :: CAMEROON La 11ème session du comité d’orientation et de suivi de cette instance s’est récemment réunie pour faire le bilan des deux premiers contrats et tracer la ligne du troisième et dernier.

#AlamineOusmaneMey La 11ème session du comité d’orientation et de suivi du programme de coopération Cameroun-France, Contrat Désendettement et Développement (Cos-C2D) s’est récemment tenue sous un air de satisfaction. Cette satisfaction était visible tant chez les membres du gouvernement présents sous la conduite du ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, co-président du Cos-C2D avec le Minepat, que chez l’Ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibaut.

En effet, les deux premiers C2D arrivés à terme en dehors des derniers projets résiduels, et le troisième signé en juin 2016 et en cours de lancement, sont de l’ordre de 966 milliards de Fcfa. Le premier C2D a bénéficié d’un financement de 352 milliards de Fcfa, le second d’un financement de 214 milliards de Fcfa alors que le troisième et dernier C2D dispose de 400 milliards qui sera consommé sur 8 ans.du Cos-C2D a donc permis de faire un bilan. Selon Alamine Ousmane Mey, Minfi : « le C2D est un volet unique dans la coopération avec la France » avec ce que les 466 milliards Fcfa des deux premiers C2D ont permis de réaliser dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, des infrastructures. L’impact sur la réduction de la pauvreté et l’amélioration du bien-être des populations est notable surtout avec les effets néfastes de la guerre contre Boko Haram et la chute des cours des produits pétroliers et d’exportation.Pour l’ambassadeur de France Gilles Thibaut : « le C2D a rencontré le satisfecit de tout le monde. Un système unique et très original, qui a consisté non pas seulement à éponger la dette, mais de rendre cet argent au partenaire en lui disant vous utilisez cet argent pour travailler pour votre pays ». Le Cameroun a même servi de laboratoire pour des pays comme la Côte-d’Ivoire et la Rdc qui sont venus s’imprégner chez nous.

Le troisième C2D appelé encore le C2D de la maturité est différent par sa structuration, car il est composé d’un volet dit normal d’un montant estimé à environ 236 milliards de Fcfa et d’un volet dit « Effort additionnel de remboursement » d’environ 162 milliards de Fcfa. Les axes d’intervention du 3ème C2D s’inscrivent dans les priorités de réduction de la pauvreté et de croissance inclusive définies par le Dsce et sont concentrés sur deux grands secteurs : L’agriculture et le développement rural. Le premier volet viendra appuyer la pérennisation des dispositifs d’appui-conseil aux agriculteurs, de formation des jeunes aux métiers agropastoraux et d’investissements communaux amorcés au premier C2D. A ces projets s’ajoutera un programme innovant visant à accompagner les entreprises camerounaises dans la transformation et la valorisation des produits agricoles, les infrastructures et aménagements urbains. Le second volet prolongera le travail engagé en faveur du développement des capitales régionales.

Cette vision sera complétée par des appuis budgétaires en faveur des politiques de développement durable de l’Etat. Le reste de la subvention appuiera le renforcement des administrations impliquées dans la mise en œuvre dans le C2D.

Au terme de ce 3ème et dernier C2D, près de 1 000 milliards de Fcfa auront été investis dans l’économie camerounaise afin de réduire la pauvreté, d’assurer une meilleure santé des Camerounais, d’améliorer les infrastructures et d’impulser le développement.