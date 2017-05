Cameroun, Publication du rapport de la commission d’enquête sur l’accident ferroviaire du 21 octobre 2016 à Eséka: Le Communiqué de presse du MCPSD :: CAM Les conclusions du "rapport Yang", sur le drame ferroviaire survenu à Eséka dans la mi-journée du vendredi 21 octobre 2016, rendu public par le Secrétaire général de la présidence de la République au nom du chef de l'Etat, ce mardi 23 mai 2017, viennent lever un pan de voile sur ce qui s'est réellement passé dans ce train.

#RésultatsSoientPubliés Nous avons voulu et demandé cette enquête, nous avons veillé à ce que les résultats soient publiés. Nous avons même mené une enquête et copie a été remise au chef du gouvernement et largement diffusée dans la presse écrite.

Les recommandations de ce rapport d’enquête peuvent laisser espérer que nous irons dans le sens de l'amélioration de tous les modes de transport au Cameroun. Beaucoup de familles restent cependant dans l'interrogation, le doute et l’attente car, si la responsabilité de CAMRAIL est engagée, il reste des familles qui ne peuvent pas faire leur deuil n'ayant pas retrouvé les membres de leurs familles qui étaient dans ce train.

Nous nous serions attendus à ce que ce rapport crée un Fonds National pour l’Indemnisation des Victimes des Catastrophes, ce qui aurait intégré et mis en place de façon systématique, des cellules d’écoute et de suivi pour les victimes car oui, il y a des morts, mais il y a aussi des survivants traumatisés à vie.

Le rapport est resté muet sur cet aspect de la catastrophe. Il nous semble également que l'Etat devrait aller dans le sens de la renationalisation du chemin de fer dans notre pays, c'est ce que demande le MCPSD.

Vincent-Sosthène FOUDA

Président