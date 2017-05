Belgique - Fête du 20 mai 2017 : Paix et Unité du Cameroun célébrées à Bruxelles (vidéo) :: BELGIUM Accueil des invités, discours, remise des décorations, gastronomie, sons et décibels et réjouissances ont ponctué la célébration de la 45ème édition de la fête de l´unité nationale du Cameroun dans les jardins de la résidence de S.E monsieur Daniel Evina Abe´e, ambassadeur du Cameroun en Belgique et en Union européenne.

#DanielEvinaAbe´e Tout commence á 15 heures lorsque, debout sous un soleil radieux et devant les drapeaux du Cameroun, de Belgique et de l´Union européenne, S.E monsieur Daniel Evina Abe´e et son épouse saluent personnellement chaque invité venu assisté la fête nationale du Cameroun, célébrée ce samedi 20 mai 2017. Dans leurs tenues d´apparat, Diplomates, hommes d´affaires, membres des partis politiques, Enseignants, étudiants, hommes d´églises, membres des associations, sportifs, médecins, artistes et amis du Cameroun prennent place aux différentes places á eux réservées, sous un fond musical magistralement orchestré par l´artiste Jay Lou Ava et son orchestre.

Passée cette étape protocolaire, S.E Daniel Evina Abe´e donnera le ton de ce qui sera une longue fête populaire, se déroulant dans une ambiance joyeuse et conviviale. Prenant la parole après cette longue phase d´accueil de ses très nombreux hôtes, le diplomate camerounais va rappeler le thème de la 45ème édition de la fête de l´unité du Cameroun, puis égrener les nombreuses réalisations exécutées ou en cours au Cameroun, notamment au plan économique, infrastructurel, industriel et surtout sécuritaire. Ici justement, l´armée camerounaise et les comités de vigilance vont être remerciés pour leur bravoure.

Remise de médailles

Deux camerounais n´oublieront pas de si tôt cette date du 20 mai 2017 au cours de laquelle la patrie reconnaissante a tenu solennellement á les honorer. En effet, Laurent Tchangué, 2ème Conseiller á l´ambassade et l´adjudant Théodore Ndoumbè Epéti ont reçu des mains de l´ambassadeur, respectivement la médaille de Chevalier de l´ordre national de la valeur et la médaille de la Force publique. Les heureux récipiendaires vont poser pour la postérité, puis suivront accolades, congratulations et nuée de fleurs.

Hugo Broos et Cie, superstars

Depuis leur titre de champion d´Afrique en Février dernier, les lions indomptables du Cameroun continuent de récolter les retombées de ce succès. Même s´ils n´étaient pas tous là, avoir le sélectionneur national Hugo Broos, ses adjoints, le médecin de l´équipe nationale, Dr William Ngatchou et deux lions indomptables Sebastien Siani et Fai Collins au cours d´une journée spéciale comme celle du 20 mai 2017, a été une heureuse surprise et une chance inouïe pour les invités présents á la "Garden Party" au domicile de l´ambassadeur du Cameroun en Belgique. C´est donc á juste titre que ces invités spéciaux ont été longuement acclamés lorsqu´ils ont été invités á se présenter. Signant des autogrammes par-ci, faisant des « selfies » et accordant des interviews par-là, Hugo Broos et Cie ont été la plus-value offerte par l´ambassadeur Daniel Evina et son équipe.

Diversité culinaire, musicale, linguistique

Entre sons et pas de danses, les invités á la fête du 20 mai 2017 en ont eu pour le compte. En effet, installés sous trois énormes bâches blanches, ils avaient l´embarras de choix face á la diversité culinaire que leur a été offerte. C´est que, les restaurants Le privé et Les tropiques pour ne citer que ceux-là car, reconnaissables á leurs enseignes publicitaires, ont permis aux invités d´effectuer un tourisme culinaire en se servant seulement de leurs yeux et de leurs palais.

Pendant ce temps, l´artiste de renom Zélè Le Bombardier ensorcelait les invités au rythme du bikutsi, dans de larges cercles dont lui seul sait en créer en pareille occasion; pour leur part, l´artiste Jay Lou Ava et son orchestre venu de Paris contribuaient à bonifier la fête, sans que l´on se rende compte que la nuit était tombée.

Près de 5 heures d´horloge pendant lesquelles, les camerounais de tout bord, certains larmoyant de joie, ont á nouveau réaffirmé leur appartenance indéfectible à un Cameroun uni et indivisible; De longues heures d´horloge aussi pendant lesquelles, des Amis du Cameroun ont pu apprécier la joie d´un peuple, jaloux de son unité et fier de vivre-ensemble. Enfin, de longues heures d´horloge sans répit pour l´ambassadeur Daniel Evina Abe´e et son équipe, pour préparer et offrir au monde une " garden party 2017" inoubliable.

Pour rappel, les festivités de la fête du 20 2017 avaient débuté trois jours avant, par une messe pour la paix et l´unité au Cameroun célébrée par un collège de cinq prêtres le mercredi 17 mai 2017 à la chapelle Saint Jean-Baptiste.