Cameroun, Médias : Travelling bientôt à l’écran :: CAMEROON La nouvelle émission consacrée aux médias et aux hommes de médias démarre jeudi prochain sur Vox africa.

#GrandBonheur Raconter la vie, le parcours des autres est leur mission quotidienne. A travers leurs reportages, interviews, enquêtes, portraits ; ils informent le grand public. Et bien, cette fois, ils sont passés de l’autre côté de la caméra non plus pour être ceux qui racontent mais ceux qu’on raconte. A travers l’émission Travelling, les hommes de médias se livrent. Il ne fallait pas plus que 52 minutes pour cette incursion que l’équipe de Travelling s’apprête à faire dans l’univers des médias. « Traveling est une balade dans l’univers des médias sous plusieurs angles. D’abord, nous interrogeons les phénomènes que nous observons dans les entreprises de presse et même autour. C’est la grande enquête du programme ; nous faisons ensuite un portrait pour raconter des parcours qui pourraient susciter des vocations », explique Alexandra Tchuileu, rédactrice en chef de cette émission.

Dans ce programme conçu et réalisé par Lionel Nname, il est également question de « se faufiler dans les coulisses des émissions tv et radio, de la préparation des journaux papiers et même les astuces des sites web pour servir l’info au public, c’est la rubrique making off. Nous expliquons les métiers liés aux médias dans la rubrique 5Q et puis vous aurez toujours une surprise en fin d’émission pour le plus grand bonheur des téléspectateurs », ajoute Alexandra Tchuileu. Cinq rubriques donc pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.

Produite par la maison de production In&Out (productrice des émissions Carrières et stratégie diffusées sur Canal 2 international), la première édition de Travelling sera diffusée ce 25 mai sur les antennes de Vox africa. Il en sera désormais ainsi tous les derniers jeudis du mois. « Pour la première édition vous allez par exemple découvrir Alain Belibi, directeur central de l’information radio côté cours et jardin mai aussi comment le journal de Vision 4 se prépare », promet déjà la Rec. Rendez-vous est donc pris le 25 mai prochain ? dès 21h ? pour découvrir l’univers des médias ainsi que les hommes qui se consacrent au quotidien à vous informer.