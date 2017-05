   ALLEMAGNE :: Phenomenal Women 2017: Dr. Susan Enjema Aweh alias Dr. Sea sera l´oratrice principale du forum Phenomenal Women le 17 Juin à Francfort (Texte et vidéo) :: GERMANY

ALLEMAGNE :: Phenomenal Women 2017: Dr. Susan Enjema Aweh alias Dr. Sea sera l´oratrice principale du forum Phenomenal Women le 17 Juin à Francfort (Texte et Elle est brillante, poursuit une carrière de rêve, porte de multiples caquettes et est couronnée de prix. C´est de Susan Enjema Aweh alias Dr. SEA qu´il s´agit bien. Leader d'opinion, Dr. SEA est tout d´abord une spécialiste en médecine interne. Passionnée d'"empowerment", d'éducation et de santé, cette grande dame de la culture est très impliquée dans divers projets de développement communautaire. Elle est créatrice du blog "A Sister in Germany", un des premiers blogs destinés à jeter de la lumière sur les parcours remarquables des Africains en Allemagne. Elle a également été présidente des ONG telles que CAMFOMEDICS, African Tide Union, Iya Foundation ou iMED Academy.

#AfricanHeritage Son engagement avec abnégation lui a valu de multiples récompenses: Citons ici:

2016: "Sonne Magazine’s list of 20 Women of Excellence"

2015: Personnalité de l´année de "African Heritage Magazine"

2015: Lauréate du Prix "Cameroon Career Women Award in Medicine"

2014: Parmi les 100 Africains les plus influents en Allemagne sectionnés par "African Heritage" Magazine"

2013 et 2014: Prix "CAMFOMEDICS Academy Award"

2007: "DAAD Prize of Excellence for academics and socio-political engagement".

Pour tout dire, le forum initié par l´association "Women for Knowledge" visant à encourager et à soutenir les femmes dans leur processus de créativité et d´entrepreneuriat ne saurait prendre forme sans la participation de Dr. SEA, une grande dame au service des causes nobles, qui croit au potentiel féminin et à sa contribution au développement durable.

Rendez-vous est alors pris pour le 17 Juin à Francfort dans le cadre d´un forum riche en thèmes, ateliers et activités, avec de panélistes aux backgrounds admirables.



Forum: Phenomenal women - Empowerment Stage

Date: 17 Juin 2017

Lieu: Mertonstrasse 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Bockenheim



Pour plus d´informations, veuillez consulter: https://www.facebook.com/events/1862150954028110/



Suivez s´il vous plaît les conseils de santé de Dr. SEA en pidgin