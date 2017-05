CAMEROUN :: GABRIEL ABOUDI ONGUENE : « Mon idole, c’est Samuel Eto’o » :: CAMEROON Dans une interview accordée à buzz tv, la meilleure joueuse de la dernière Coupe d'Afrique des nations (Can) féminine 2016, accueillie par le Cameroun et sociétaire du club russe, Csk Moscou, se confie sur sa vie professionnelle et familiale, sans oublier la nature de sa relation avec ses coéquipières.

#C'estSamuelEto'o Quels sont tes meilleurs souvenirs de la Can?

Je me rappelle encore de notre match d'ouverture à la Can féminine. Je n'avais pas encore vu au tant de monde au stade, même à la Coupe du monde ce n'était pas pareil. On se demandait si on allait s'en sortir, ça reste pour moi des moments inoubliables. Je parlerai aussi de la réception offerte par le Couple présidentielle au palais de l'Unité. je me suis rendue compte que malgré la défaite, nous avons donné chose quelque de spéciale à la population camerounaise. Nous avons donné du sourire aux Camerounais. Je n'oublierai pas aussi le jour de la finale. A 8 heures quand j'allais prendre mon petit déjeuner, j'ai constaté à travers la télévision que le stade était plein. Je ne l'imaginais pas. J'en parle encore avec beaucoup d'émotion.

Depuis combien d'années jouez-vous au football?

Je suis au football depuis l'âge de 15 ans. Je dirai que c'est comme un don et tout le monde, papa et mes frères, jouaient au football à la maison. Mon souhait est d'essayer de gagner de l'argent et de sortir ma famille de la pauvreté. C'est ce qui me motive à persévérer et à être ce que je suis aujourd’hui.

Avec les autres filles c'est la folie. Quand je rencontre une Gaëlle Enganamouit, "folle" comme moi, ou la capitaine, Christine Manie, Raïssa Feudjio, Edjangue, etc, qui sont toutes des « folles » comme moi, l'ambiance ne peutêtre que bonne. Parfois des moments comme ça nous manquent, et j'aimerai déjà être en regroupement pour passer de bons moments avec qu'elles. Quand on se retrouve en stage c'est la folie. Nous sommes comme des gamines de 12 ans qui se retrouvent. J’adore des moments de stage. Parfois ici Parfois, j'écris au coach pour lui demander à quand le prochain regroupement, le prochain stage parce que j'ai hâte de retrouver mes "folles folles" coéquipières, je dirai même mes soeurs parce que l'équipe nationale est une famille.

Qui sont tes idoles dans le football?

Mes idoles dans le football en Afrique, c'est Samuel Eto'o et en Europe, Cristiano Ronaldo. Ces deux joueurs sont des légendes et des meilleurs joueurs du monde pour moi.

Quelles sont tes artistes préférés?

Je n'ai pas d'artiste préféré, tout ce qui est cool m’intéresse. Au Cameroun j'écoute toutes les musiques. Cependant je préfère Francis Cabrel, je sais que c'est vieux jeu, mais je le préfère.