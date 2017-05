CAMEROUN :: Catastrophe d’Eseka : Qui paye la note de l’assainissement du lieu :: CAMEROON Une entreprise ayant œuvré dans ce sens sur le site de l’accident attend toujours de rentrer dans ses frais.

#DrNgos Au mois de mai 2017, certains prestataires ayant servi sur le site de l’accident du 21 octobre 2016 à Eséka ne sont toujours pas rentrés dans leurs frais. Il en est ainsi de la principale entreprise ayant œuvré dans l’assainissement des différents sites où l’accident s’est produit. Et d’où ont été transportés les blessés et les corps des victimes. Pendant que les familles s’activent alors, qui à retrouver un proche ou encore à assurer sa prise en charge, il se pose sur le site de l’accident, un problème urgent de santé publique à gérer. Les wagons ayant échoué dans le ravin à quelques kilomètres de la gare, et dans lesquels se trouvaient de nombreux blessés, nécessitent des travaux d’hygiène et d’assainissement afin d’éviter tout risque d’émanation d’odeurs et de contamination nocives à la santé des riverains.

La tâche y relative est attribuée au Dr Ngos, chef du district de santé de Eséka. «Ce dernier fait appel, dans un contrat verbal de gré à gré au technicien en assainissement Jean Calvin Hagbe Hagbe», selon les déclarations de ce dernier qui par ailleurs poursuit en affirmant que, «les deux parties conviennent à une facture de 1.925.000Fcfa hors taxe arrêtée le 02 novembre 2016. Les sites concernés sont entre autres, le site ravin (04 wagons), la gare (10 wagons-locaux et esplanade), les centres de santé ayant accueilli les blessés et les corps. Sont aussi pris en compte, la location du matériel, la location des machines, les techniciens et leurs honoraires». Il a par ailleurs droit à 500.000Fcfa suivant les clauses du contrat présenté au reporter.

Le 07 novembre,saisi la mairie de la ville de Eséka pour non-paiement de ses prestations, qui à son tour adresse une correspondance à Camrail. L’entreprise en charge de la gestion du chemin de fer au Cameroun fait savoir au maire, dans une correspondance du 09 novembre 2016, que «les produits de désinfection des centres de santé de Eséka ainsi que les frais des prestations y relatifs ont été remis le samedi 05 novembre 2016 en mains propres au médecin chef du district de santé de Eséka suivant le devis présenté».

C’est là que tout bascule. Pour le sieur Hagbe, le Dr Ngos a reçu cinq millions de francs. Faits que ce dernier réfute, et parle de «860.000Fcfa» en matériels et frais. «J’ai planifié le travail sur une journée. Il a été effectué en deux jours pendant lesquels Hagbe a reçu 20.000Fcfa par jour pour son entretien pendant que ses deux ouvriers avaient chacun 5000Fcfa», soutient le médecin. Il poursuit en affirmant que J.C Hagbe «a préféré suivre les ragots de la gare qui ont fait circuler la rumeur qu’il aurait reçu cinq millions de FCFA. Pourtant une fois le travail achevé, j’ai donné à chacun de ses gars une somme de 50.000Fcfa».

L’entreprise Camrail, approchée, a préféré s’en tenir à sa correspondance adressée au maire sans communiquer sur les chiffres. Ce dernier n’a pas souhaité se prononcer à ce sujet lui aussi. Restent les déclarations contradictoires des parties, J.C Hagbe et Dr Ngos qui jusqu’à ce jour, ne trouvent pas un terrain d’entente.