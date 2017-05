CAMEROUN :: Diaspora : La légion turque cartonne :: CAMEROON Samuel Eto’o, Leonard Kweuke et Vincent Aboubakar se sont illustrés le week-end dernier en Super Lig.

#LionsIndomptables Les buteurs camerounais évoluant en Turquie se sont distingués le week-end dernier. Auteur d’un doublé avec Antalyaspor, Samuel Eto’o a permis à son club de dominer Bursaspor (2-1). Une performance qui porte à seize son nombre de buts inscrits cette saison. Il est talonné par Leonard Kweuke, également buteur avec Rizespor contre Gaziantepspor (2-0), qui totalise 13 réalisations en Super Lig.

Vincent Aboubakar n’est pas en reste, après son dix-huitième but de la saison, le onzième en championnat. L’ancien joueur de Coton Sport a marqué avec Besiktas lors de la victoire (4-1) contre Kasimpasa samedi dernier. En France, les championnats de Ligue 1 et 2 ont rendu leur verdict. Guy-Roland Ndy Assembe évoluera la saison prochaine en Ligue 2 avec Nancy. Le club lorrain a terminé avant-dernier de Ligue 1. Juste devant lui, le FC Lorient de Benjamin Moukandjo est en sursis. Dix-huitième, le club jouera son maintien lors d’un barrage contre le troisième de Ligue 2, Troyes.

Le capitaine des Lions indomptables devrait être disponible pour ce match important. Touché aux adducteurs au début du mois, il a raté les trois dernières journées. Et sans lui, les Merlus n’ont plus gagné. Auteur de treize buts cette saison en Ligue 1,reste sur six réalisations lors de ses huit dernières apparitions en championnat. Une Ligue 1 dans laquelle évoluera Stéphane Bahoken, champion de Ligue 2 et promu avec Strasbourg.

Pour Nicolas Nkoulou, de retour en grâce à Lyon après sa mise à l’écart, la fin de saison a été difficile contre Nice. Titulaire dans la défense lyonnaise, il a connu une soirée compliquée face aux Aiglons. Crédité d’un mauvais match par la presse, il a effectué une passe en retrait « assez hasardeuse » pour le gardien Lopes sur le premier but niçois, fait « preuve de passivité » sur le deuxième et « provoqué » le penalty de l'égalisation finale. Jean-Charles Castelletto, convoqué récemment pour la première fois avec les Lions indomptables, n’est également pas exempt de tout reproche sur le but qui entraîne le Red Star en National, l’équivalent de la 3e division française.

Prêté cette saison par le FC Bruges, le défenseur devrait retourner en Belgique. Buteur pour la cinquième fois de la saison avec le Slavia de Prague contre contre Mlada Boleslav (2-1), Michael Ngadeu n’est plus qu’à un match du titre en République tchèque.