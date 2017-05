Cameroun, Décret présidentiel : Paul Biya envoie 40 sous préfets à la retraite :: CAMEROON Il a fallu 40 minutes à la Cameroon Radio Télévision (CRTV) pour lire ce volumineux décret présidentiel au cours du journal parlé de 17H. Plus de 40 sous préfets d’arrondissements envoyés à la retraite.

#PréfetsDarrondissementsEnvoyés Depuis plus de 5 ans, on connaissait l’ossature de l’administration du Cameroun vieillotte et truffée de retraités. Chose qui alourdissait le fonctionnement de l’appareil de l’Etat gangrené par la corruption, le népotisme et favoritisme de tous les genres. Au total, 4 gouverneurs, 16 préfets et 40 sous préfets ayant atteint l’âge de la retraite étaient encore en fonction. La presse n’a cassé de le décrier en vain. Aujourd’hui, c’est chose faite 40 sous préfets ont été renvoyés au village.

Ce vaste mouvement qui intervient au lendemain de la fête de l’unité célébrée à grand renfort de publicité et qui a rassemblé, ministres, gouverneurs, préfets et sous préfets autour de Paul Biya est il le début d’un vaste mouvement qui va aboutir à la réorganisation du gouvernement ? Dans les milieux de commentateurs, on spécule que Paul Biya prépare son équipe de campagne pour la présidentielle de 2018.

Liste des sous préfets envoyés à la retraite