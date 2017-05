Cameroun, Comité de développement du groupement Bazou : le nouveau président aux commandes. :: CAMEROON C’est l’événement qui a sanctionné le 6e congrès du genre organisé dans le groupement. A compter de ce 21 mai 2017, David Tchouinou qui a 4 ans pour s’illustrer, est déjà dans son rôle de nouveau homme fort du groupement en termes de concrétisation de la politique intégrale de développement.

#6eCongrès Pour matérialiser l’acte, il a été installé dans ses nouvelles fonctions, ainsi que tout son bureau élu au même titre, par Tanyi Akwo Roquecegnol, sous-préfet de l’arrondissement de Bazou, aux côtés de Sa Majesté Tchoua Vincent, chef supérieur, roi des Bazou, de Dr Frédéric Djeuhon, président d’honneur du 6e congrès du comité de développement du groupement Bazou (Codebaz) et des reines mères de la cour royale. Cet acte d’installation n’a pas laissé indifférentes les délégations déplacées sur le triangle national qui se sont ainsi manifestées par une pluie d’acclamation, non sans scander leur nouvelle boussole de développement, qui se montre déjà très populaire et aimée de tous.

Retraité de la Banque Mondiale il y a juste quelques mois, toutes les attentions sont focalisées sur David Tchuinou. Celui que l’on présente comme l’homme de la situation, est plébiscité d’une large majorité des fils et filles Bazou qui ne tarissent pas d’éloges à son égard. Il est reconnu et établi que c’est un parfait gestionnaire des ressources humaines et matérielles. Pendant les 4 années à venir, il va donc devoir mettre à contribution, ses exceptionnelles qualités de manager. Sa feuille de route prescrit de réaliser un plan de relance à l’effet de placer Bazou sur les feux de la rampe.

Un chef heureux

Dr Frédéric Dheuhon, lui aussi fraichement élu par le Bureau Exécutif de la Ccima comme Président du bureau directeur du Centre d’arbitrage et de médiation, organe de facilitation de l’assainissement du climat des affaires au Cameroun cadrant avec les orientations du Gouvernement, s’est fortement

impliqué dans l’organisation du congrès. Sous son impulsion, le débat sur l’acquisition du véhicule du chef s’est rouvert. De l’adhésion populaire suscitée, les contributions des congressistes sont en bonne voie pour l’achat du précieux sésame qui permettra au guide traditionnel, d’aller et revenir aisément. L’Hon F Djeuhon s’est surtout projeté dans le plaidoyer-lobbying pour la relance de l’excellence scolaire Bazou. « Nous osons espérer que le Codebaz va permettre de la relancer et surtout asseoir des bases pour sa pérennisation ; ceci en réduisant la personnalisation qui réveille des susceptibilités, sources de soupçons de récupération supposée ou réelle », a-t-il martelé. Avant de féliciter activement le nouveau bureau du Codebaz, Dr Djeuhon pense que c’est l’ « un des interlocuteurs pour les forces engagées dans la résolution des entraves au développement est en place. Avec un peu de volonté, un esprit enclin à fédérer les énergies, les choses devraient aller mieux », a-t-il renchérit. Tout ceci pour faire un heureux, le chef roi des Bazou, qui peut déjà se frotter les mains. Car il a confié le développement de son peuple entre des mains expertes.

Des réactions

Tchuinou David, président élu du Codebaz, « Les enjeux et les défis seront à relever»

Je suis animé par un état d’esprit de fierté, beaucoup plus par celui de rendre service après la confiance qui a été placée en moi par l’autorité royale et par les fils et filles Bazou. J’ai hâte de travailler en parfaite synergie avec mes collègues qui ont été également élus à différents postes. Il s’agira d’apporter notre touche à l’œuvre entamée par nos prédécesseurs, avec qui, j’aspire et espère une sincère collaboration, doublée de celle de l’ensemble du peuple Bazou, épris de cohésion sociale, de paix et de développement. Dans une large mesure et en toute humilité, nous allons solliciter et capitaliser toutes les opportunités qui s’ouvriront à nous. J’entends l’accompagnement des pouvoirs publics, des organisations partenaires à travers le monde, des élites, des amis, bref, nous prenons l’engagement à une ouverture avec toux ceux qui pourront nous aider à réussir. Les enjeux et les défis seront à relever. Comme le sous-préfet nous l’a prescrit, nos actions ne doivent pas se limiter uniquement au niveau la chefferie supérieur. Nous comptons ratisser large en établissant un plan de développement qui prendra en compte les 63 quartiers du groupement. Il s’agira entre autres de l’aménagement des pistes agricoles, l’octroi d’eau potable, l’encadrement des fonctionnaires en service dans le groupement, de l’aide aux défavorisés, la participation à l’effort de la mairie et bien d’autres actions qui seront à prioriser avec une attention particulière.

Eugène Nzouadjeu Yota, Parrain 6e congrès Codebaz, « Focep s’est positionné comme partenaire privilégié

Le 6e congrès a tenu la promesse des fleurs. C’était très bien organisé sur le plan de l’ordonnancement des activités. C’était attractif, instructif et savamment rempli. Tout le monde a célébré le happy-end. Nous nous réjouissons surtout du fait que Focep-micro finance ait acceptée de parrainer l’événement sous l’onction traditionnelle du roi. Le thème du congrès d’ailleurs très évocateur, bien plus interpellateur, a forcé notre admiration. Focep s’est positionné comme partenaire privilégié. Est-ce que notre engagement s’arrêtera au parrainage du congrès ? La réponse est tout aussi évidente. Le partenariat est établi et consacré, il va continuer et prendra plusieurs formes. Nous entendons imprimer notre détermination dans le soutien du comité de développement du groupement Bazou, dans la même vaine, être aux côté des élites et lier des contacts avec toutes les entités capables d’apporter un plus dans le chantier du développement entamé et enfin réaffirmer notre soutien actif de manière à participer au rayonnement de la communauté. Au delà de tout, je suis fils Bazou, par conséquent, je me dois de m’impliquer durablement dans tout ce qui puisse constituer un véritable levier de développement de ce beau village.