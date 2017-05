Cameroun, Arrondissement de Bangangté : le sous-préfet écroué à Kondengui remplacé :: CAMEROON Aurélien Bamdja Njoh, précédemment sous-préfet de l’Arrondissement Bassamba, Département du Ndé, Région de l’Ouest, prendra les commandes de l’Arrondissement de la deuxième personnalité de la République.

#PaulBiya Cette nomination considérée comme promotion pour le jeune sous-préfet, intervient à la suite du Décret No 2017/239 du 22 mai 2017, signé par Paul Biya, Président de la République du Cameroun. Le réaménagement du Chef de l’Etat a concerné les 10 régions, où 173 administrateurs ont bougé.

L’Arrondissement de Bangangté était resté sans sous-préfet depuis le 5 mai 2016, date à laquelle Eyebe Eyebe André Joseph était admis à faire valoir ses droits à la prison centrale de Kondengui 10 jours seulement après son installation par Oumarou Haman Wabi, préfet du Ndé. Entre temps, l’administration n’a pas été grippée. Bertrand Bangya, adjoint au sous-préfet a assuré. Avec intelligence et dextérité, il a géré les litiges fonciers, décerné des médailles et a savouré les droits et les prérogatives de sous-préfet.

Pour ses loyaux services jusqu’ici rendus à la Nation,devra encore attendre une éventuelle reconnaissance. Il devra se joindre à l’expérience d’Aurélien Bamdja Njoh qui aura la lourde charge de participer à la relance de l’arrondissement, miné par la crise d’autorité, le trafic d’influence. Aurélien laisse derrière lui, une jeune unité administrative où il a été premier sous-préfet affecté. Après près de 7 ans, il a fait bouger les lignes à Bassamba. Sa rigueur a bousculé des vielles habitudes, si bien que la bourgade suit sereinement son développement. Il laisse ainsi son fauteuil à Moutapbeme Pefoura Mamouda, secrétaire d’administration, précédemment sous-préfet de l’arrondissement d’Affom II.

Parlant de promotion, Ayissi Mvogo Laurent Victor, précédemment premier adjoint préfectoral du Ndé, devient le représentant de Paul Biya dans l’arrondissement Kon-Yambetta, dans le département du Mbam et Inoubou, région du Centre-Cameroun. Il conduira les destinées de Kon-Yambetta après Mboka Binene Charles, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Après les 173 sous-préfets nommés par Paul Biya, les Préfets entreront dans les prochains jours en scène pour l’épisode des installations. Reste que les maçons soient jugés au pied du mur.