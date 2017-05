CÔTE D'IVOIRE :: GBAGBO - BLE GOUDE: LES JEUNES IVOIRIENS MONTENT AU CRÉNEAU à LA HAYE :: COTE D'IVOIRE Les jeunesses ivoiriennes et africaines attendent;elles ont soif. Soif de paix,de respect,d'égalité de traitement nord/sud et de justice. Tel est leur credo adressé aux ennemis de ces vertus qui vivent loin du continent noir, mais y ont,depuis des siècles,implanté leurs différentes tentacules.

#LesJeunessesIvoiriennes Ces jeunes gens refusent désormais,à l'air de la mondialisation galopante, dans l'enfermement et les magouilles des anciens colonisateurs et c'est ce qu'ils sont venus dire à la Haye, ville tristement célèbre pour de million d'africains qui ont le sentiment,juste ou faut,que la colonisation continue et ne veulent plus vivre cela.

Nombreux sont ceux d'entre eux qui ne comprennent pas le pourquoi lorsque deux(ou trois)personnes se battent, un seul est condamné; et c'est pour cette raison qu'ils ont fait des kilomètres pour aller réclamer les libérations de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo ce samedi 15 avril 2017.