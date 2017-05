Cameroun: Imam Ahmat Jouneid Nouredine Njoya Sine, Président CIDIMUIC-Mifi “L’unité nationale est une partie intégrante de la foi islamique” :: CAMEROON Le président du Conseil des Imams Dignitaires du Cameroun pour la Mifi, par ailleurs Imam principal de la Mosquée centrale n°2 de Bafoussam, s’exprimait ainsi Vendredi dernier, 19 Mai 2017, dans son sermon du jour, en prélude à la fête nationale de l’unité. Un sermon riche en enseignement. En voici un extrait.

#ChersFrères « Chers frères, le sujet abordé ce jour est très chaud, mais qu’incombe-t-il au Musulman de faire ? La première clause à observer d’après ce que je constate et j’espère ne pas me tromper là-dessus, le musulman ne devrait pas dire un seul mot qui pourrait diviser les rangs de ses compatriotes, accroitre le fossé entre eux et disperser leur rassemblement ; ne brisez pas votre unité, par souci de votre dévouement, par souci de préservation de l’unité de la nation. Nous devons tous nous placer dans la même tranchée, motivés par le sentiment d'appartenance à la nation, quels que soient le critère et la valeur qui nous animent, quelle que soit la vision que nous adoptons. Tu ne dois pas motivé par la foi, la religion, la sécurité et l’intégrité de la nation ainsi que par une victoire que nous espérons si Allah le veut, tu ne dois pas prononcer un mot qui risque de détruire l’unité de la nation, disperser son rassemblement et diviser ses rangs, ni en public ni entre deux personnes. C’est le premier point dans ce sermon: motivé par la religion, par la sagesse, ou par l'appartenance à ta nation, tes paroles doivent rassembler les gens et les unir, parce que nous sommes tous maintenant à bord du même bateau. Vous devez avoir la certitude, et j’insiste là-dessus, que notre ennemi détient une carte gagnante, et j’espère qu’elle soit unique, c’est celle de l’incitation aux dissensions sectaires. Cependant, nous pouvons gagner en faisant tomber cette carte gagnante et unique des mains de nos ennemis par notre prise de conscience, notre profonde réflexion, notre dévouement et notre souci de maintenir notre sécurité. La carte est l’incitation aux troubles sectaires, que cette carte soit un acte politique, une sagesse, ou une preuve de solidarité et de coopération, nous avons besoin de retirer de la main de nos ennemis, cette carte gagnante et unique qui est l’incitation aux émeutes sectaire

Chers frères, nous devons observer de près le procédé établi par nos ennemis pour mettre leurs plans à exécution. Nos ennemis ont commencé en cette période, à immiscer le terme d’une la « sécession » la partie anglophone de notre pays, ce qui signifie l’instauration d’un petits États par la division., avec un drapeau propre et des lois indépendants de ceux de notre états, en outre pour se déplacer d’un pays à l’autre, on aura besoin d’un passeport. C’est pourquoi nous avons un besoin pressant de nous associer et de coopérer tous ensemble jusqu’à ce que nous arrivions à invalider cette carte. Chers frères, vous devez sans doute avoir la certitude qu’Allah sait tout ce qui se passe, et il est inconvenable à Sa Seigneurie et Sa Divinité de ne pas savoir, et le verset dit: (…Et pas une feuille ne tombe qu’Il ne le sache…), [Coran 6, Al-An’am, Les Bestiaux: 59]. Il sait et nous devons avoir la ferme conviction qu’Il est Omnipotent et quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire ‘sois’, et la chose se réalise aussitôt, ‘disparais’ et elle disparaît. Allah, exalté soit-Il, dit: (Et ton Seigneur n’est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs.), [Coran 11, HUD: 117]. L’homme, chers frères, a tendance à décliner toute responsabilité pour la rejeter sur les autres. À chaque fois qu’il manque à ses devoirs, qu’il fait preuve d’indolence, il trouve une justification: « c’est un complot, ils complotent contre nous ». Mais en vérité, partie de leur puissance découle de notre faiblesse, une partie de leur pouvoir provient de note inaction. Cette théorie de complot, tu dois la fouler du pied. Les gens l Africain en particulier ont pris l’habitude dans leur histoire récente, de rejeter toute erreur dans leur vie sur le colonialisme, ou le sionisme ou sur l’impérialisme. Ce ne sont que des propos ridicules, l’erreur vient de nous-mêmes, de notre vulnérabilité, de l’absence de coopération, du manque de dispositifs contre l’ennemi. Cette réalité quelque amère fût-elle, devrait être mille fois meilleure que l’illusion commode. Réfléchissez-bien chers frères, c’est très confortable qu’à chaque fois qu’il nous arrive quelque malheur, nous en remettons la faute sur nos ennemis. C’est notre faute, c’est nous qui avons manqué à nos devoirs. Je vous le jure par Allah, la solution est à notre disposition: (Mais si vous revenez, Nous reviendrons),

[Coran 8, Al-Anfâl, Le Butin: 19], (En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple, tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes), [Coran 13, Ar-Ra’ad, Le Tonnerre: 11]

Chers freres ! Nous sélectionnons de la religion ce qui nous plait, nous apprécions la Umra, la réduction des unités de la Salât pendant le voyage, la tradition du mariage, nous approuvons les choses les plus faciles, mais Allah nous dit: (Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée), [Coran 8, AL-ANFĀL Le Butin: 60]. Chers frères, il parait que le piège le plus sérieux dans lequel nous sommes tombés, c’est de n’avoir pas eu une foi suffisamment profonde. Je vous ai souvent dit qu’il y a un grand cercle, tous ceux qui sont à l’intérieur sont des croyants, et Ibliss (Satan) leur tient compagnie dans ce cercle d’après ce qu’il a avancé: (Par Ta puissance!), [Coran 38, Sad: 82]. Il a encore dit: (Accorde-moi un délai, dit (Satan,) jusqu’au jour où ils seront ressuscités.), [Coran 7, Al-A’araf: 14]. La foi qui ne se traduit par le comportement n'a aucune valeur, c’est une foi de Satan. Il est rare de trouver quelqu’un qui dise qu’il n’y a pas de dieu. Même celui qui commet les péchés flagrants vous dit: « Allah m’a aidé à faire cela ». Donc, la foi sans pratique n’a absolument aucune valeur. Par conséquent, tous ceux qui sont à l’intérieur de ce grand cercle et qui disent qu’Allah existe, sont croyants en une des branches de la foi, c’est pourquoi Allah dit: (Ô les croyants! Soyez fermes en votre foi en Allah), [Coran 4, AN-NISA’, Les Femmes: 136]. Si la tradition et la méthode du Prophète sont appliquées dans tous les détails de notre vie, nous serons à l’abri du supplice d’Allah. Le pays est unique, toutes les divergences entre les groupes sont la création des groupuscules visant à détruire la stabilité de notre pays, ils les ont inventées pour des intérêts privés et des passions personnelles. Le Tout-Puissant dit: (Ceux auxquels le Livre a été apporté ne se sont disputés, par agressivité entre eux), [Coran 3, Âl-’Imrân, La famille d’Imran: 19] Cela veut dire par envie entre eux.

Encore une fois, nos ennemis détiennent une carte gagnante, c’est l’incitation aux émeutes sectaires, avec votre conscience, votre foi, votre dévouement, votre sagesse et votre souci à l’égard de votre nation, votre souci de son unité, vous devez la faire tomber de leurs mains. Ils ont voulu créer une grande fissure au Nigeria, mais ce qui est arrivé est l’inverse. Nous demandons la victoire d’Allah et Son appui. C’est le groupe BOKO HARAM

Ô Allah, guide-nous parmi ceux que Tu as guidés, préserve-nous parmi ceux que Tu as préservés, prend-nous comme alliés parmi ceux que Tu as pris comme alliés, bénis ce que Tu nous as accordé, protège-nous du mal que Tu as décrété, car certes Tu décides et nul ne peut décider pour Toi. Celui qui Tu as soutenu, ne saurait être humilié, et celui que Tu as pris en ennemi ne saurait jamais être honoré Toute la gloire est à Toi, ô Allah, Le Très Élevé. Louange à Toi pour ce que Tu as décrété. Nous implorons Ton pardon, ô Allah, pour tous nos péchés, et nous nous repentons à Toi. Ô Seigneur, guide-nous vers les bonnes actions, nul autre bien inférieur à Toi ne peut nous y guider. Ô Seigneur, guide-nous vers les bonnes moralités nul autre que Toi ne peut nous en favoriser. Ô Seigneur, fais que notre religion soit impeccable car il y va de notre vertu; aménage notre monde ici-bas car il y va de notre vie et concilie-nous avec notre vie future où nous retournerons vers Toi. Fais que notre vie soit un surplus de bonnes œuvres et fais que notre mort nous délivre de tout malheur. Ô Allah, Tu es notre allié et le Seigneur de l’univers. Ô Allah, fais que Ton licite nous suffise pour nous dispenser de l'illicite, et fais que Ton obéissance nous suffise pour nous dispenser de Ta désobéissance et fais que Ta grâce nous suffise pour nous dispenser d’un autre que Toi. Ô Allah, fais que la bonne parole et l’Islam soient éminents; fais que l’Islam l’emporte sur les autres religions ; rends honneur à l’Islam et aux musulmans ; Humilie le polythéisme et les polythéistes, guide les gouverneurs des musulmans vers ce qui Tu aimes et Tu acceptes Ô Seigneur de l’univers, Tu es l’Omnipotent de tout ce que tu veux et Celui qui a tout le mérite pour nous répondre ».