CAMEROUN :: Grossesses en milieu scolaire : L’ignorance et les mauvaises compagnies comme principaux vecteurs :: CAMEROON Comme solutions, des élèves de terminale, candidats au concours de dissertation sur les défis des jeunes, proposent plus de campagnes de sensibilisation dans les établissements .

#GrossessesNon-désirées Ils n’ont certes pas de chiffres sur les fléaux, mais des élèves de terminale des lycées et collèges de Yaoundé tirent la sonnette d’alarme : «les grossesses non-désirées, les infections sexuellement transmissibles et le vih/sida connaissent une recrudescence dans les établissements scolaires», constatent dans l’ensemble les 23 candidats qui ont abordé cette thématique lors du concours de dissertation sur les défis des jeunes scolaires, à l’initiative de la délégation départementale des Enseignements secondaires du Mfoundi, avec la collaboration du quotidien Mutation et de l’organisation nongouvernementale (Ong) PichNet. Leur constat rejoint celui posé dans le sujet qui a été soumis à leur appréciation. A savoir : «Comment peut-on expliquer l’augmentation des grossesses non-désirées et des Ist/Mst dans les établissements scolaires ? Que pensez-vous personnellement de ces fléaux ?».

De l’avis des élèves, qui situent la survenue de ces fléaux dans l’adolescence (entre 13 et 18), la pauvreté, l’exposition précoce aux films pornographiques, la naïveté, les mauvaises compagnies, la démission des parents face à leurs responsabilités, l’ignorance, l’appât du gain facile, la mauvaise gestion de la puberté, le port des tenues indécentes, le vagabondage sexuel, et bien d’autres encore, sont à l’origine des fléaux sus cités.

Fléaux dont les consé quences sont le décrochage scolaire, la baisse du niveau, les avortements à risque, la stérilité, la mort, l’exclusion du groupe, les dépressions, les suicides… Les jeunes parfois mal renseignés pensent que se livrer à la débauche est un moyen de se faire de l’argent et de se faire une place dans la société. Les enseignants censés limiter l’évolution «des grossesses non-désirées, les infections sexuellement transmissibles s’érigent en bourreaux».

Comme moyens de prévention, les jeunes souhaitent plus d’encadrement des parents, des enseignants et des. Les parents doivent se soucier des compagnies de leur progéniture, suivre l’évolution morphologique de leurs enfants, afin de les aider à bien négocier le tournant de la puberté. Nos pédagogues de circonstance proposent la sensibilisation des enseignants qui se livrent au détournement des élèves. Aux, ils lancent un appel pour la multiplication des campagnes de sensibilisation des élèves.

Des campagnes qu’ils veulent plus participatives (impliquer les élèves dans la réflexion), avant d’adapter la sensibilisation aux besoins recensés. Du pain sur la planche pour le délégué départemental des Enseignements secondaires du Mfoundi, Fidélice Mvogo Ebanda, qui a déjà amorcé la lutte contre les défis des jeunes scolarisés.

Les jeunes filles ont semblé avoir plus d’arguments que leurs camarades garçons. Puisque Tatiana Audrey Engoue Deugoue du lycée bilingue de Mendong, deuxième du groupe, Jamanta Cladelle Konlack Tejou, troisième, élève au collège Jésus Marie de Simbock (Yaoundé VI) et Sybella Noumedem Yemele, du même collège, sortie première, seront primées dans les prochains jours.