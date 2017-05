Macron à l'assaut de l'Afrique: Quelle sera la politique africaine du Président Macron? Voici la question que se posent beaucoup d'africains. Certains d'entre eux enchaînent même avec quelqu'ébauche de réponse: "Macron est jeune, la France-Afrique c'est du vieux, c'est le passé. Macron qui ne connaît pas cette vieille Afrique, mettra donc du neuf et travaillera en dehors des réseaux de la "France-Afrique"...

#PrésidentMacron Dans les studios de télévision d'Afrique et d'ailleurs, nos "spécialistes" de l'Afrique alimentent les rêves des naïfs africains, car nous devons bien admettre que l'africain aime rêver de l'aide extérieure. Hier il a rêvé d'une nouvelle politique africaine de la France avec l'arrivée de Mitterand au pouvoir en 1981. Il a beaucoup rêvé avec la prise de pouvoir du Président socialiste Hollande. Il surfait hier encore dans des envolées oniriques avec le Président Obama de descendance africaine, lorsqu'il s'est soudainement réveillé avec le Président Trump à la Maison Blanche.

Aujourd'hui la question qu'il ne cesse de se poser est: quelle sera la politique africaine de Macron?

Après sa première visite réalisée hors de l'Europe, visite qu'il a dédiée au Mali, nous pouvons affirmer aujourd'hui que nous avons déjà quelques grandes lignes de sa politique africaine , car "tel père, tel fils !", le Président Macron, le digne héritier des De Gaulle et Pompidou, n'est pas différent, ne pouvait pas être différent des Giscard d'Estaing, Mitterand, Chirac, Sarkozy et Hollande, lorsqu'il s'agit de l'Afrique.

Il est vrai que lors de sa visite en Algérie, le candidat Macron avait déclaré que le colonialisme a été un crime contre l'humanité.

Comme le dirait très bien l'ancien président français Jacques Chirac, cette déclaration de Macron était inspirée par le bon sens et non par la générosité, mais toujours est-il que le jeune candidat à la présidence de la France, a dû s'expliquer plusieurs fois, seul contre toute une classe politique française autiste lorsqu'il s'agit de l'Afrique.

Si l'on pouvait s'attendre naturellement à cette levée des boucliers de la droite et de l'extrême-droite françaises contre cette déclaration du candidat Macron, le silence de la "France Insoumise" de Mélenchon aura été une véritable honte.

Il faut aussi reconnaître que le candidat Macron a été obligé de reculer et même à demander des excuses... Le jeune homme faisait pitié car il fallait le voir tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche, forcé à une périlleuse gymnastique où il devait parler sans se renier et sans toutefois répéter ce qu'il avait affirmé à Alger.

Ce qui reste intéressant aujourd'hui, c'est de savoir du Président Macron si la colonisation a réellement été un crime pour l'humanité ou pas...

MACRON RATTRAPÉ PAR LE CONTENTIEUX HISTORIQUE FRANCO-AFRICAIN

Après cette jolie envolée d'Alger sur le colonialisme, le jour même de son investiture nous disait-on, le président Macron devait se recueillir sur la tombe de Victor Hugo, l'un des intellectuels européens les plus influents de son époque, l'un des Grands inspirateurs de la conférence de Berlin de 1884 qui a eu pour objectif, la répartition de l'Afrique.

Car comme l'affirmait Victor Hugo, la Méditerranée a d'un côté la Civilisation et la Culture, de l'autre côté ce n'est que la Sauvagerie et la Barbarie. Pour lui, les autres continents ( l'Asie, l'Europe, l'Amérique...) avaient leur Histoire, l'Afrique elle, n'en avait pas du tout. Pour Victor Hugo l'Afrique n'appartenait à personne, elle était un cadeau de Dieu pour l'Occident afin qu'elle résolve ses problèmes sociaux et puisse transformer ses prolétaires en propriétaires...

À GAO au Mali, le Président Macron expliquait ainsi l'interventionnisme militaire de la France en Afrique: "L'Allemagne, à cause de sa doctrine, ne peut pas intervenir rapidement en Afrique, nous porterons pour le compte de l'Europe cette responsabilité...". Ce qui veut dire que la France interviendra toujours en Afrique...mais le Président Macron croit être innovateur dans sa démarche actuelle puisqu'il veut associer au fusil français, des initiatives pour le développement.

Devant la "real politic" et les intérêts d'un état français naturellement sang-sue, pilleur et assassin, Macron fait semblant d'oublier que le colonialisme lui aussi en son temps, était soi-disant porteur de civilisation et de culture...ce même colonialisme qu'il a eu à condamner dernièrement à Alger.

LE DEVOIR DE LA JEUNESSE AFRICAINE EN GÉNÉRAL ET DE LA JEUNESSE CAMEROUNAISE EN PARTICULIER

Notre sagesse bantoue enseigne ceci: lorsque tu ne sais pas faire, regarde ce que fait ton voisin.Voici un jeune français aujourd'hui Président de la France, préparé à la perpétuation de l'asservissement de notre continent pour les intérêts de son pays. À notre Jeunesse africaine elle-aussi, à se préparer pour la défense des intérêts légitimes de notre continent.À la Jeunesse africaine de défendre les intérêts de l'Afrique et d'imposer des solutions au contentieux historique franco-africain !À la Jeunesse Africaine de dire à Macron que la solution des problèmes de l'Afrique ne passe pas par les interminables interventions militaires françaises dans notre continent, que l'Afrique n'a pas besoin de militaires français, que l'Afrique ne veut plus que les jeunes militaires français meurent sur son sol.À la Jeunesse Africaine de dire à Macron d'œuvrer pour la fin du pillage de l'Afrique avec le Franc CFA et le compte d'opérations. Que la fin du Fcfa diminuera l'exode des africains vers l'Europe et baissera ainsi le nombre de morts dans la Méditerranée. Quant à la lutte contre le terrorisme, aux africains eux-mêmes à la mener, la France et les occidentaux pouvant aider avec la logistique et la formation des armées africaines.À la Jeunesse Camerounaise de dire à haute voix au président Macron que la France a une Histoire triste avec notre pays pour y avoir commis des génocides dans sa guerre contre notre peuple, qu'une normalisation des relations entre nos deux peuples passera obligatoirement par la solution de ce Contentieux Historique.À la Jeunesse Camerounaise de montrer au Président Macron que le Cameroun a une Histoire panafricaine glorieuse et héroïque, en lui rappelant puisqu'il a parlé de l'Algérie à Alger, que la résistance armée des indépendantistes upécistes camerounais contre les forces armées françaises, l'unique en Afrique noire, a joué un rôle important pour les Indépendances de l'Algérie et de la Guinée Conakry, car la France, exsangue économiquement et financièrement après la Deuxième Guerre mondiale, ne pouvait pas mener avec succès en même temps, la guerre dans les deux fronts de l'Algérie et du Cameroun : elle a donc été obligée d'octroyer l'indépendance à l'Algérie. Et que pour ces mêmes raisons, la France était incapable d'ouvrir un troisième front en Guinée en 1958 après le NON des guinéens, elle a donc été obligée de leur "donner" leur Indépendance.Car depuis quand l'Indépendance se "donne" sans lutte?Les guinéens de Conakry ont bénéficié des guerres de l'Algérie et du Cameroun pour obtenir leur Indépendance sans coups de feu.

VŒUX DE L'AFRIQUE

Enfin pour terminer, à la Jeunesse Africaine de souhaiter au Président Macron beaucoup de courage pour œuvrer réellement pour la Liberté, l'Égalité et la Fraternité dans les relations entre les peuples d'Afrique et le peuple de France.