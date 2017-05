VODAFONE CAMEROON CONTINUE D’ACCOMPAGNER LA JEUNESSE CAMEROUNAISE Dans le cadre de son programme jeune : le « Youth program », Vodafone Cameroon a signé un partenariat avec l’Institut Universitaire de la Cote (IUC), mercredi 18 mai 2017 lors des journées professionnelles de l’innovation.

#VodafoneCameroon Pour rappel, le « Youth Program » de Vodafone, vise à développer le potentiel des étudiants et jeunes professionnels pour leur permettre de réaliser leurs projets à travers 03 outils clés :

1. Le programme «BrandAmbassador» qui offrira aux jeunes étudiants la possibilité de travailler en alternance chez Vodafone Cameroon tout en poursuivant leurs études.

2. Le programme «YoungGraduates» qui offrira aux jeunes diplômés leur première expérience professionnelle chez Vodafone Cameroon avec la mise en place d’un contrat premier emploi.

3. La plate-forme numérique «JUMP» qui est un portail web, jump.cm et qui mettra à la disposition des jeunes et des étudiants des contenus sur la formation, l'éducation, l'entrepreneuriat, le travail indépendant, le développement personnel et le divertissement.

Cet institut vient ainsi compléter une liste de 06 Universités et grandes écoles de Douala et Yaoundé à savoir : Université de Douala, Institut Supérieur de Management, Université Catholique St Jérôme, Université de Yaoundé 2, Université Protestante d’Afrique Centrale et Ecole Nationale Supérieure Polytechnique.

Pour Izouma Sidibe, Directeur Marketing. << Avec la signature de ce protocole d’accord, les étudiants de l’Institut Universitaire de la Côte pourront pleinement tirer avantages de ces trois initiatives majeures du programme « Youth Program » de Vodafone Cameroon pour un meilleur développement de leur potentiel. >>