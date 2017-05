   AFRIQUE-MUSIQUE: COCO-ARGENTÉE ET SERGE BEYNAUD AFFICHENT LEUR UNITÉ AVANT LE LIVE TOUR EUROPE QUI DÉMARRE MERCREDI 24 MAI PROCHAIN DANS 2 JOURS(Vidéo) :: AFRICA

AFRIQUE-MUSIQUE: COCO-ARGENTÉE ET SERGE BEYNAUD AFFICHENT LEUR UNITÉ AVANT LE LIVE TOUR EUROPE QUI DÉMARRE MERCREDI 24 MAI PROCHAIN DANS 2 JOURS(Vidéo) :: A Mercredi 24 Mai 2017 dans 2 jours, Coco-Argentée et Serge Beynaud s'exprimeront musicalement en live dans la belle salle de l'Alhambra à Paris. Raison pour la quelle, lors du point presse à Pala Pala MUSIC ce dimanche, ils ont tenu à afficher leur unité. Un moment d'échange entre 2 poids lourds de la musique Camerounaise et Ivoirienne.

#QuestionMercrediProchain Bien que les 2 artistes se connaissent pour avoir par le passé haranguer la foule, il sera question mercredi prochain d'entamer une nouvelle aventure pour le rayonnement de la musique Africaine dans toute le France et au delà.