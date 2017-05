Sponsoring Ligue Professionnelle: Blaise Moussa réagit après le financement sur 3 ans de Mtn Cameroun :: CAMEROON Après 4 ans d’absence dans la participation du developpement du fotball camerounais, la société de téléphonie mobile Mtn Cameroun revient avec un financement d’1 milliard de Fcfa chaque année pendant 3 ans, d’après les détails de la convention de financement signée avec la Ligue Professionnelle de Football du Cameroun.

#LigueProfessionnelle En répondant à l’appel des fans et acteurs du football camerounais qui voyaient déjà le sport roi au Cameroun battre de l’aile, la société Mtn Cameroun revient après avoir supporter de 2002 à 2013 le championnat de football du Cameroun. Après la signature de cette convention de financement, parole a ainsi été donnée au Secretaire General de la Fécafoot, Monsieur Moussa Blaise afin d’expliquer la leçon à tirer de cette signature.

Que peut-on retenir de cette signature entre Mtn Cameroun et la Ligue professionnelle concernant le sponsoring du Football camerounais pendant une période de 3 ans ?

La lecture que nous tirons de la signature de cette activité est convergente avec la vision de l’exécutif que conduit le Président Tombi A Roko. La Fecafoot est cette association nationale qui a cree la ligue professionnelle dans la perspective qu’on puisse professionnaliser leet les segments dusont connus. Il y a le football à échelon de la sélection nationale, football jeune, féminin, le Beach soccer, le futsal, les championnats amateurs et les activités de développement de formation des formateurs. Il est aujourd’hui question pour la Fecafoot de veiller a ce que tous ces segments soient davantage autonomes et gagnent en capacité d’autogestion c'est-à-dire pouvoir animer leur fonctionnement. Particulièrement le football professionnel devrait laisser des marges pour que nous renforcions le développement des autres segments dans le football. Il apparait donc clairement que la signature du contrat de sponsoring par la ligue professionnelle va à la fois donner des moyens à la ligue mais aussi permettre à la Fecafoot de pouvoir réserver une partie des ressources pour l’amélioration des autres segments voire même comme dans d’autres pays recevoir de la ligue, lorsqu’elle aura plus de moyens, plus de ressources financières pour qu’au final la Fecafoot puisse valablement soutenir le développement du football amateur camerounais qui est un affluent important du

La Fecafoot va continuer à accompagner la ligue professionnelle dans la recherche des sponsors ?

Bien entendu. Qui peut imaginer que la Fecafoot ne puisse accompagner la ligue dans la recherche de sponsoring ! Comme je l’ai dis tantôt c’est la Fecafoot qui a crée la ligue professionnelle pour s’occuper d’un segment de ses activités. La ligue n’est pas orpheline, non plus isolé. La Fecafoot travaille à ce que la ligue professionnelle gagne plus en autonomie administrative et financière.