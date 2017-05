LE RÊVE MACRON EST IL POSSIBLE EN AFRIQUE ? :: AFRICA Depuis quelques jours on me demande si le rêve Macron est possible en Afrique ! Je ri tout simplement. Nourrir de tels rêves c'est mal connaître l’Afrique. Les jeunes chefs d'état en Afrique c'était pendant les périodes post coloniale. A ce jour ceux qui arrivent à la magistrature suprême relativement jeunes succèdent a leurs parents. Partant, je veux être claire, ce n'est pas encore possible !!! pour plusieurs raisons, l’Afrique n'a pas encore la passion de la politique, il ne faut pas imaginer le sentiment d'un certain style qu'on a dans les commentaires politiques pour penser qu'on peut déjà comprendre les dédales de la politique africaine et de sa démocratie. En Afrique , surtout dans les pays bantous ce n'est pas possible, surtout à notre époque ou on demande encore à un jeune de ne pas prendre la parole quand les vieux sont assis. Encore à ce jour il est mal vu de contredire une personne agée. Figurez vous qu'un jeune en Afrique n'a même pas le droit de mettre publiquement a nu les incoherences d'un ainé. On a qu'à voir la classe politique africaine et administrative , il y a que des vieillards....

#PolitiqueAfricaine Si les hommes comme Obama ont accédé au pouvoir, c'est parce que les états-unis ont dépassé des petites réalités comme les replis identitaires ou des questions tribales, l’Afrique sommeille encore dans des survivances anachroniques, en Afrique on s’aligne derrière une personne parce qu'il est de mon village, de ma tribu, ou parce qu'il est de mon église, au lieu de choisir sur des critères objectifs. En Afrique on choisit par émotion, il suffit d’être un bon parleur, un bon moneyeur, pour que les gens te suivent alors que tu as des antécédents de deniers publics. Une autre chose, les jeunes ne sont pas bien formés en politique, quand ils ont déjà le doctorat ils pensent qu'ils sont arrivés et ne se cultivent plus pour acquérir une bonne expérience en science politique, d'où les gaffes quand on leur confie le pouvoir. L’Afrique est tellement différente de l'occident qu'on serait tenter de dire que la démocratie ne lui sert à rien. Nous voyons que depuis l'arrivée de la démocratie, il y a eu plus de morts, de guerres, des assassinats politiques. Il existe encore dans des pays à l'heure actuelle des prisonniers politiques, le renforcement du renseignement, la démocratie a détruit la cote d'ivoire pour de longues années, le Rwanda, le zaire, le Congo, le mali, le Liberia, etc il y a évidemment eu des guerres tribales au Cameroun qui sont passés inaperçues. Les hommes politiques africains sont épris de vedettariat , se sont des personnes en mal de notoriété, ils recherchent leurs intérêts pour protéger leur petite famille de la misère. La faiblesse de la démocratie africaine c'est qu'elle est basée sur la hiérarchie des classes, il y a quelques années Charles Ateba était adulé par les jeunes, mais ceux qui l'ont combattu se sont ses proches, si on était en occident on est sûr qu'il serait devenu un jour président, mais il est mort silencieusement et brusquement par une soit disante maladie.....

Comme si la maladie tue encore de cette manière, quand nous savons que les gens vivent avec la maladie, se soignant et ayant une bonne hygiène de vie. Tout compte fait il est mort, c'est une bouche de fermer et la vie continue.

Tout ce qu'on sait dire aux jeunes politiciens africains c'est que l'avenir leur appartient. Ils doivent continuer à aimer leur pays de faire la politique sans poser des problèmes, simplement en apportant des éléments de réponses aux problèmes. On a bien raison , quel est le jeune politicien bantou qui va accepter mourir, l'africain a peur de la mort, si Nelson Mandela s'était sacrifié pour son peuple c'est parce qu'il n'est pas d'origine bantou. Allons donc chercher à savoir ce que cela veut dire dans la cosmogonie africaine ???