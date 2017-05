Cameroun: Le port de Douala s’enrichit d’un troisième portique de quai :: CAMEROON Il a été inauguré sur la place portuaire par le ministre des transports en présence des Directeurs du PAD, de DIT et les autres parties prenantes et de tout Douala administrative, politique et traditionnelle.

#équipementsExistants Améliorer les conditions de travail

« Grand ancien », un docker parmi ceux qui observent une grève au port de Douala était partagé entre la hargne de la revendication et la satisfaction pour les conditions de travail qui vont s’améliorer en raison de l’acquisition de ce nouveau portique haut de gamme : en tout cas, au port et désormais, « rein ne sera plus comme avant » grand ancien va lancer pince sans rire. Le port grouillait de monde. Il fallait voir de près ce produit des nouvelles technologies. Un mastodonte. Un outil qui a été conçu et fabriqué par la société ZPMC qui est la référence internationale en matière de construction de portique. L’investissement totalement financé par DIT a coûté plus de 5,5 (cinq milliards cinq) de FCFA hors droits de douane et frais d’approche.

Une révolution au port

Pour révolutionnaire qu’elle soit, la question centrale était celle de savoir ce Qu’apporte ce nouvel équipement par rapport aux équipements existants. La réponse viendra dans le discours du top management de Douala International Terminal. Il permet de traiter de façon verticale deux hauteurs supplémentaires de conteneurs. Accéder de façon horizontale à deux rangées supplémentaires de conteneurs. Manutentionner concomitamment deux conteneurs de 20’. Il est conforme aux normes les plus pointues en matière de protection environnementale : faible émission de CO2 et consommation de 30% d’énergie de moins que les équipements existants. Il offre un confort et un cadre ergonomique de travail aux conducteurs. Il est doté d’un système de moteurs de secours simplifiant les opérations de maintenance. Il a été conçu pour traiter 100.000 conteneurs par an et bien entretenu il peut durer plus de 20 ans.

Affronter la concurrence internationale

Il était temps d’aligner le ports de Douala aux standards internationaux. Et, comme l’a souligné le Directeur du Port Autonome de Douala « Face à la concurrence portuaire internationale et à la dispersion des trafics jadis considérés comme «naturels» pour le Port de Douala, des actions d’envergure doivent être menées pour, non seulement hisser notre Port aux standards reconnus, mais également pour booster son attractivité et sa compétitivité, de manière à attirer et à fidéliser plus d’armateurs et plus de chargeurs »