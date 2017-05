BELGIQUE :: Belgium, Cameroon' May 20 Festivities: H.E. Mr Daniel EVINA ABE'E " United we stand " La 45e fête nationale célébrée samedi dernier à travers le Cameroun et les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger a été l’occasion exceptionnelle d'une communion entre les Camerounais dans leur entièreté. A Bruxelles,lors de la garden-party du 20 mai 2017 à la résidence de l'avenue du bois d'Hennessy - La Hulpe (Belgique), SE Monsieur Evina Abe'e a accepté de répondre à nos questions. Il a par ailleurs apprécié les efforts du désir du vivre ensemble des Camerounais.

#CélébréeSamediDernier Here in Belgium, It was therefore total communion between the Cameroon's ambassador H.E Evina Abe'e, the embassy personnel and their invitees within and without the jam-packed Banquet Hall. Even before their arrival and after their departure,feasting on the fine drinks and Cameroon's foods kept the guests busy as they joyfully ended what had begun well. Listen to H.E Evina Abe