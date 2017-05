France- Cameroun- Diaspora: GALA de la FÊTE NATIONALE du CAMEROUN 2017 à PARIS La 45ème Edition de la Fête Nationale du Cameroun,qui s'est tenue au Cameroun et au sein de toutes ses chancelleries à l'étranger, a été très riche à Paris.

#La45èmeEdition Outre la cérémonie militaire et la remise des différentes distinctions en matinée, la fête s'est poursuivie dans une somptueuse salle des fêtes dans le chic 16ème Arrondissement de Paris.

En Maître de cérémonie, c'est S.E Samuel MVONDO AYOLO, Ambassadeur du Cameroun en France et auprès de l'UNESCO, en personne,ainsi que son épouse, qui ont accueilli, un à un,tous les convives, avec un mot de sympathie et de remerciement pour chacun d'entre eux.

Outre Louis-Paul MOTAZE,Ministre de l'Economie,de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, venu du Cameroun pour la circonstance,on a également remarqué les présences de Manu DIBANGO, de Toto GUILLAUME,Douglas MBIBA,Billy OBAM?Justin BOWEN, Sally NYOLLO;mais celle qui a semblé ravir la grande partie des invités a été celle de l'humoriste, ou polémiste selon le côté où l'on se trouve, Dieudonné MBALLA MBALLA.