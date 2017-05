ALLEMAGNE :: La Communauté Camerounaise du Siegerland (CCS) a célébré la fête du 20 Mai sur fond de littérature et de la fête :: GERMANY Fidèle à la tradition, la Communauté Camerounaise du Siegerland CCS e.V. (association déclarée) n´a pas manqué cette année de commémorer la fête nationale du Cameroun, le 20 Mai avec au menu la présentation et la dédicace du nouvel ouvrage de Florence TSAGUÉ "La Porte de Minuit" publié aux Éditions l´Harmattan. Le tout suivi par une soirée dansante.

#CommunautéCamerounaise Les activités ont ouvert leur porte avec le mot du représentant de l´association Franklin Thibeaud DONDJIO qui a mis un accent particulier sur le caractère culturel et le rôle de la littérature défini cette année comme thème de la Communauté Camerounaise du Siegerland pour marquer cette journée particulière de l´histoire du Cameroun. S´en est suivie la présentation de "La Porte de Minuit", un livre aux récits poignants et bouleversants qui emportent le lecteur dans un univers aux dimensions antagonistes: le réel et l´irréel, le rêve et la réalité, la tradition et le modernisme...

Lecture, dédicace et la fête: pour tout dire, une tentative de joindre l´utile à l´agréable qui a plus que réussi. Une discussion fructueuse a meublé la rencontre avec l´auteure, les invités ayant salué le livre comme un hommage à nos cultures et un devoir de rendre compte aux générations futures des faits culturels que ces derniers n´auront peut-être pas la chance de vivre de la même façon. Des lecteurs assidus qui ont montré une attention particulière à ce livre fascinant de 105 pages qu´on ouvre et ne lâche plus jamais.

Qui dit que les Africains ne lisent pas ? Sans doute faudra-t-il plus d´initiatives de ce genre pour permettre aux auteurs africains d´aller à la rencontre de leurs lecteurs, afin de dynamiser la culture de lecture et faire du livre un objet quotidien chez l´Africain.