Cameroun,Croissance: Quand le gouvernement reprécise les contours du DSCE :: CAMEROON Deux personnalités ont réagi après la publication de l’ouvrage intitulé « le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (Dsce), comment atteindre la croissance à deux chiffres ? » commis par un groupe d’éminents chercheurs camerounais dirigé par le Pr Ngoa Tabi, professeur agrégé d’économie. D’abord le ministre de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire. Louis Paul Motaze tout en saluant l’ouvrage a noté pour le critiquer le fait que les auteurs n’aient pas clairement indiqué les secteurs qui devraient impulser la croissance de l’économie camerounaise. Pour le Minepat, le DSCE a remplacé le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui priorisait les secteurs dits sociaux (éducation, santé, bien loin de la nouvelle vision qui table plus sur la production des biens et de services. Car comme le dit prosaïquement Louis Paul Motaze « il faut déjà produire pour distribuer et vendre »

#AxeStratégique Abondant dans le même sens, Isaac Tamba, le Directeur Général de l'Economie et de la Programmation des Investissements dans une interview reprise dans plusieurs médias, a une fois de plus reprécisé les contours réels du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (Dsce) au regard des critiques formulées par l’équipe du Pr Pr Ngoa Tabi.

Sur la pertinence de cet ouvrage

Toute œuvre, toute contribution qui peut aller dans le sens de nous remettre en cause, de nous questionner est toujours la bienvenue. Le ministre de l’Economie et ses collaborateurs sont dans des dispositions idoines pour échanger et discuter comme c’était le cas lors de la dédicace de cet ouvrage. Nous sommes satisfaits parce que nous n’avons pas malheureusement beaucoup de contributions de ce type, que ce soit dans le milieu universitaire, que dans la société civile ou au sein de l’opinion publique. Les réactions que nous avons habituellement viennent de nos partenaires techniques et financiers que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Union européenne. Pour le cas d’espèce, nous avons des Camerounais qui réagissent par rapport à une offre de politique publique qui est contenue dans le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (Dsce).

Sur la démarche des auteurs de l’ouvrage

Le Dsce c’est trois grandes dimensions : stratégie de croissance, stratégie de l’emploi, la gestion stratégique de l’Etat. Les auteurs de l’ouvrage se sont arrêtés à la première dimension, le volet croissance et ils se sont contentés des cinq axes qui structurent ce volet. Sur ces cinq axes, ils se sont contentés d’en étudier deux, notamment l’axe portant sur la modernisation de l’appareil de production, encore que là aussi ce fût partiel, et ensuite l’axe sur l’intégration régionale et la diversification des échanges. Les auteurs de cet ouvrage avaient une vue parcellaire du Dsce

Sur la mise en exécution du DSCE par le gouvernement

Il y a une traduction entre la vision gouvernementale et la pratique dans le Dsce. Le premier axe stratégique du volet croissance du Dsce porte sur les infrastructures. C’est grâce à cet axe sur les infrastructures que le Cameroun reste résilient face à la conjoncture économique difficile que traverse nombre de pays. En 2017 les infrastructures représentent 67 % du budget de l’Etat. Cela a toujours été le cas depuis 2010. C’est une option volontariste, délibérée du Président de la république d’aller dans le sens du développement des infrastructures pour combler les gaps accumulés pendant les deux décennies d’ajustement structurel. Certes la problématique de la crise énergétique persiste. Nous aurions souhaité que l’action du gouvernement dans le développement des infrastructures fasse l’objet d’un regard extérieur, cela nous aurait permis de nous questionner dans la perspective des projets dits de deuxième génération qui sont en cours de réflexion au niveau du ministère de l’Economie. Ce dont il est question dans le premier axe stratégique ce sont les projets de première génération. Nous aurons accueilli favorablement une critique constructive visant à nous renseigner sur les méthodes que nous avons utilisées, sur les choix sectoriels qui ont été les nôtres, sur les modes de financement choisis afin que, lorsque nous préparons les projets dits de deuxième génération au ministère de l’Economie, nous puissions avoir un regard extérieur. C’est vrai que nous avons fait une évaluation des projets dits de première génération, nous savons où nous avons butés, là où il faut mieux faire, mais ca aurait été utile d’avoir un autre regard.

-Sur la dispersion des énergies (théorie du big-push) constatée dans le DSCE

Le gouvernement a axé son action sur les infrastructures. 63 % des dépenses d’investissement contenus dans le budget 2017 sont consacrés aux infrastructures, et le deuxième secteur en en termes d’importance budgétaire c’est le secteur du commerce, c’est-à-dire la modernisation de l’appareil de production qui est le deuxième axe stratégique du Dsce et qui vient avec moins de 9 %. Les autres secteurs, il y en a sept dans le Dsce ont pratiquement, 1 ou 2%. Il n’y a pas de dispersion mais plutôt une concentration des efforts vers un secteur qui nous semble critique à savoir celui des infrastructures.

-Sur l’importance du secteur privé, moteur de la croissance selon le DSCE

Le ministère de l’Economie c’est en quelque sorte le ministère du secteur privé. Depuis 2010 jusqu’en 2017 nous avons mis l’emphase sur l’investissement privé. Lorsque le chef de l’Etat lançait le Dsce en 2010 nous avions un taux d’investissement public par rapport au budget de l’Etat qui tournait autour de 17 à 18 %. Aujourd’hui nous sommes à plus de 36 %. Nous avons pensé qu’il fallait d’une part tenir l’objectif de croissance et du fait de la lenteur de la réaction du secteur privé, nous avons pensé que l’Etat devait prendre l’action d’impulser la croissance qui sera par la suite relayée par le secteur privé. Pour que le secteur privé relaie cet effort de croissance, il faut créer des conditions idoines. Lorsque nous investissons à Lom Pangar, Mekim, Memve’ele…c’est pour mettre l’énergie à la disposition des entreprises privées et faire en sorte que d’ici 2018 voire 2019, à l’horizon du programme triennal nous infléchissons l’investissement public. Dans les deux voire trois années à venir nous allons trouver d’autres leviers pour la croissance au Cameroun. Le plus simple et le plus rentable économiquement parlant c’est l’investissement privé. Le gouvernement est à l’écoute du secteur privé, et lui apporte son appui, et son accompagnement. Le ministre de l’Economie a même décidé de mettre en place une politique d’appui directe au secteur privé afin de lui permettre de tenir ce challenge de 2019. Les choix stratégiques, sectoriels faits au niveau du Dsce n’étaient pas de la dispersion. Les infrastructures vont demeurer notre priorité jusqu’en 2019. Nous allons entrer en programme avec nos partenaires et dans le cadre du dialogue politique avec ses partenaires nous nous sommes assuré que cette option du gouvernement camerounais va demeurer pendant la durée du programme.

Sur la mobilisation des financements nécessaires au DSCE

Le plan d’urgence triennal qui a été décidé par le chef de l’Etat en 2014 était déjà une réponse d’ajustement afin de nous remettre sur le sentier qui était celui du Dsce. En termes de financements, nous avons des alternatives au financement extérieur. Dans le cadre du dialogue stratégique que nous avons actuellement avec nos partenaires, il y a une offre de financements en contrepartie du programme que nous allons mettre en œuvre avec le FMI. Le gap de financement, qui a été décidé de concert avec nos partenaires pour 2016 sera totalement résorbé entre 2017 et 2019. Il faut aussi dire qu’il y a de la liquidité, une épargne nationale qui n’attend que des occasions d’investissement. Illustration : En octobre 2016 lorsque le ministre des Finances a lancé l’emprunt obligataire auprès de l’épargne nationale, nous avons récolté 175 milliards de francs CFA sur les 150 milliards qui étaient attendus pour financer nos grands projets inscrits dans le BIP 2016. C’est pour dire que pour nous, il est question de mieux valoriser cette épargne nationale pour le financement de notre économie. Les ressources locales contribuent au financement de notre développement, profitent aux épargnants locaux

Sur le rôle de la DSX dans la mobilisation des financements

La bourse de Douala est sous capitalisée, nous sommes justement en train de travailler de concert avec le ministère des Finances pour donner de la vie à cette bourse. Il y a seulement quatre actions qui sont cotées dans cette bourse que ce soit le compartiment des actions ou encore celui des obligations. Nous comptons davantage sur la capacité de mobilisation de l’épargne des camerounais. Nous avons des camerounais qui disposent des ressources longues et nous voulons négocier avec eux afin qu’ils mettent à notre disposition ces ressources afin que nous puissions desserrer un peu la contrainte du service de la dette. Ce sont des pistes de réflexion que nous explorions. Pour 2017-2019 nous sommes en pourparlers avec nos principaux partenaires qui ont accepté de couvrir le gap que nous avons observé depuis 2015.