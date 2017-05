Belgique- Cameroun- Diaspora : Pierre Henri Tientcheu Kamande « Toujours penser au développement sur tous les plans possibles » :: BELGIUM Il est le président de l’asbl Baloum First Care, une association qui regroupe tous les ressortissants et sympathisants Baloum de la région de l’Ouest Cameroun en Belgique. Il s’appelle Pierre Henri Tientcheu Kamande. Nous l’avons rencontré. Dans cet entretien à bâton rompu, il parle de son asbl et de son déploiement sur le terrain. Lisez plutôt

#LasblBaloumFirst Bonjour monsieur et merci de nous recevoir. Pour la gouverne de nos lecteurs, pouvez vous nous dire qui vous êtes ?

Bonjour, c’est à moi de vous dire merci pour l’opportunité que vous me donnez de parler de moi et de faire connaître mon asbl. Je m’appelle Pierre Henri Tientcheu Kamande, président de l’Asbl Baloum First Care

Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que c’est que l’Asbl Baloum first care ?

L’Asbl Baloum first care est une association sans but lucratif qui œuvre pour le développement du village Baloum à l’Ouest Cameroun. Elle regroupe tous les ressortissants du village Baloum, des sympathisants de la Belgique et du monde entier en général.

Votre asbl existe depuis combien de temps ?

L’asbl Baloum first a vu le jour officiellement le 23 mars 2017. Aujourd’hui on veut d’atteindre les objectifs qu’on s’est fixé celui du développement du village sur tous les plans possibles.

Un petit mot sur vos acquis, vos réalisations ?

Depuis quelques semaines, nous travaillons sur le projet de réhabilitation et de construction des écoles et des structures de santé à Baloum, ce petit village situé dans le département du Haut-Nkam plus précisément dans la région de l’ouest du Cameroun. Nous y reviendrons ultérieurement avec le bilan complet.

Parlant des Asbl africaines, êtes-vous les seules qui œuvrent pour votre village où ils en existent encore d’autres Asbl que la vôtre ?

Nous ne sommes pas les premiers qui œuvrons pour notre contrée. Par contre, ici en Belgique, à ce que je sache, il n’en existe pas encore en dehors de nous

Votre association compte t-elle combien de membres ?

Nous sommes au nombre de 5 en Belgique , avec plusieurs autres membres au Cameroun.

Nous profitons de cette interview pour demander à tous ceux ou celles de Baloum ou amis de Baloum de se joindre à nous afin que nous puissions contribuer au rayonnement économique, social et culturel du village Baloum au Cameroun

NB : Baloum est un village du Cameroun situé dans l’arrondissement de Bandja, le département du Haut-Nkam et la région de l'Ouest. Il fait partie du groupement Babouantou, l’un des cinq grands groupements constituant l’arrondissement de Bandja.