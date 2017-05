Cameroun, 45ème Fête nationale du 20 Mai : Bernice Njinoh Nkonda élue Miss Unité 2017 :: CAMEROON L’ingénieur polytechnicien a été consacré mercredi dernier à Yaoundé. Devant les membres du gouvernement, dont Mounouna Foutsou le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, l’élue s’est engagée à promouvoir la paix et le vivre ensemble entre Camerounais.

Hier jeudi, les festivités ayant meublé le « Village de l'Unité et de l?intégration nationale », sont rentrées en gare avec le méga gala de clôture tenu en fin d'après-midi au musée national de Yaoundé. Aussi, les manifestations organisées du 15 au 18 mai, ont-elles couronné Bernice Njinoh Nkonda, Miss Unité 2017. La jeune femme, ingénieur polytechnicien, ainsi que ses deux dauphines, ont été présentées aux membres du gouvernement présents au gala de clôture.

Devant Mounouna Foutsou, Narcisse Mouelle Kombi le ministre des Arts et de la Culture, et Mefiré Oumarou le ministre délégué auprès du ministre des Transports qu’accompagnait Aminatou Ahidjo la présidente du palais des congrès, Bernice Njinoh Nkonda, a pris l’engagement d’œuvrer à la consolidation de l’unité nationale et le vivre ensemble de tous ses compatriotes. Le triomphe de l’ingénieur polytechnicien, avons-nous appris, est intervenu après une âpre compétition qui a engagé 1 000 candidates, soit 100 par région.

L’autre attraction de la soirée, est sans doute la production de plusieurs artistes légendaires camerounais, à l’instar d’Henri Njoh, Claude Ndam, Ateh Bazor, Govinal Ndjinga Essomba, et André Marie Talla dont le single « Donnons-nous la main, Ensemble... », a plongé l’assistance dans une profonde émotion. Un air cadrant fort bien avec

l’Unité et l’Intégration nationale célébrée. A côté de ces noms gravés au burin dans le livre de gloire de la musique camerounaise, se sont aussi honorablement mis en évidence, plusieurs autres groupes de danses traditionnelles auxquels se greffent le ballet national, la grande chorale des universités, ainsi que l’ensemble national. Ces derniers, représentatifs des quatre grandes aires culturelles du terroir, ont fait danser, dont le très enlevé et survolté groupe Sawa dénommé « Ngossa Dibambé ». Une partie rythmée de temps en temps par des prestations des comédiens comme Moustik Le Carismatik.

Autre ponctuation de ce gala de clôture du Village de l’Unité et de l’Intégration nationale, la remise d’attestations de formation et de reconnaissance aux Volontaires ayant travaillé à la bonne tenue des activités. Les conducteurs de moto-taxis formés aux premiers secours, et plusieurs autres catégories de personnes formées au réarmement moral.

Vivement qu’avec son aura de jeune ingénieur polytechnicien en Génie civil et urbain, Bernice Njinoh Nkonda, Miss Unité 2017, prêche encore mieux aux Camerounais, la nécessité d’être unis dans la diversité, et du vivre ensemble pour un Cameroun indomptable, hospitalier et prospère pour tous.