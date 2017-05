Cameroun, CORRUPTION A CIEL OUVERT IMPUNIE DANS LA GENDARMERIE NATIONALE: La COMICODI interpelle le Secrétaire d’Etat chargé de la gendarmerie :: CAMEROON Monsieur le Secrétaire d’Etat, Une très grande honte couvre depuis longtemps la gendarmerie nationale, à tel point que quelles que soient ses réussites dans les opérations de prévention routière et ailleurs dans la lutte contre la grande criminalité, les citoyens et citoyennes ainsi que les étrangers visitant notre pays et le corps diplomatique, ne retiennent plus que cette conclusion.

#SecrétaireDEtat Monsieur le Secrétaire d’Etat, la brigade motorisée doit être supprimée. Cette unité est une véritable calamité, un foyer de corruption et de décrépitude inégalable. Comment peut-on aujourd’hui, accepter encore impuissant, ces éléments qui collectent ouvertement et sans gêne aucune, de l’argent aux automobilistes utilitaires. Ce sont des millions chaque jour, et des milliards annuellement. C’est de l’argent sale, volé aux usagers et à l’état, braqué à ciel ouvert.

Ce sont à chaque fois, deux éléments, dont l’un debout pour interpeller les usagers, et l’autre assis dans un véhicule pour encaisser. C’est parfois encore, un seul élément, avec sa moto à bonne vue, confiant que ses proies connaissent ce qu’il faut faire, comment le faire et où le faire.

Il y a trois ans, nous avions déjà demandé la suppression de ce corps gangrené de métastases de la corruption et de l’indignité, avant de nous raviver. Aujourd’hui notre démarche est sans appel et rencontre la position, le souhait et les prières de la majorité des usagers de la route. A de nombreuses reprises nous sommes allés vers ces éléments pourris pour leur faire la remarque, mais les plus courageux ont pu nous envoyer balader, en recommandant de voir leurs supérieurs, qui semblerait-il seraient complices et partageraient le butin. C’EST LA HONTE SUPREME, UN SCANDALE SANS NOM.

Comptant sur votre prompte et salutaire réponse, nous vous assurons, Monsieur le Ministre, de notre haute et fraternelle considération./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

Copie : SG/PR

MINDEF