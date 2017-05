   Cameroun, Réunion sur le pillage des uvres africaines : les musées occidentaux sur le grill. :: CAMEROON

Cameroun, Réunion sur le pillage des Œuvres africaines : les musées occidentaux sur le grill. :: CAMEROON Le sujet des objets d?arts africains acquis par ventes ou par dons expatriés en occident préoccupe. Des acteurs camerounais de la conservation du patrimoine prennent la parole. Leurs avis sont partagés sur le rapatriement ou non des œuvres exhibées dans les musées occidentaux.

#UvresExposées Au travers de leurs opinions, les experts travaillant dans le secteur de conservation des productions africaines, se sont penchés sur la question qui revient sans solution consensuelle depuis des décennies. Ils se sont retrouvés au Centre des cultures Jean Louis Dumas de la Fondation Jean Félicien Gacha à Bangoulap, à l’effet de susciter les réflexions sur le dossier. Leurs communications interviennent en marge de la célébration de la 40e édition de la Journée internationale des musées. Un appel sérieux a été lancé à l’endroit des pouvoirs publics.

Comme il est de tradition depuis 1977, les musées sont mis sur les feux de la rampe le 18 mai de chaque année, à travers le monde. « Cette journée est l'occasion de sensibiliser le grand public aux enjeux des musées dans le développement de la société ». Le Comité consultatif de ICOM (Conseil international des Musées) définit le thème de cette célébration, qui compte tenu de la diversité des pays, est souvent organisée sur une journée, un week-end, une semaine voire sur un mois.

Leurs opinions

Flaubert Taboué Nouaye, directeur du Centre des Culture JLD, « La possibilité de rétrocession est assez complexe »

L’Icom dans sa thématique générique de la 40 e édition de la journée internationale des musées, donnait la matière aux responsables du patrimoine à échanger avec la société sur des sujets indicibles. Nous nous sommes dit qu’il fallait rassembler ces acteurs au Centre des Cultures Jean Louis Dumas, car il n y a pas un endroit dans notre pays ou dans nos 2 régions, où de telle initiative n’avait été prise.

Des gens disent à tort ou à raison que des objets retrouvés en occident sont soient donnés ou volés. Même si le caractère de vol est avéré, la possibilité de rétrocession est assez complexe. Au centre, nous avons fait exprès de poser la problématique de la « Collection africaine en occident :

dons des rois ou œuvres pillées, problématique d’une consommation culturelle universelle ». Ceci dans le but de complaire les partisans du oui ou du non du rapatriement des œuvres africaines exposées en occident. Nous nous réjouissons du résultat obtenu. Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin.

Fortuné Bengono, chef de département des arts, technologie et patrimoine d’IBAF (institut des beaux arts de Foumban), « Nous militons pour que des œuvres exposées en occident retrouvent leurs pays de production ».

Nous avons répondu à l’appel du Centre des Cultures JLD parce que le sujet qui était soumis à notre réflexion commune, avait un intérêt hautement sensible.

Ma communication consistait à m’étendre sur les œuvres données ou pillées. Nous avons pris l’exemple de la donation du roi Njoya à son homologue Guillaume II en 1908. Nous militons pour que des œuvres exposées en occident retrouvent leurs pays de production. Du fait que nos objets précieux et prisés ne se retrouvent plus dans certaine localités de notre pays et qu’il devient difficile de trouver des artistes les réaliser.

C’est pourquoi nous avons pris le cas de la rétrocession d’Afom Akom partie en 1973 et revenue en 1966. Afom Akom est revenue grâce à une médiation culturelle aboutie. Il faut donc créer les mêmes conditions pour que d’autres œuvres reviennent.

L’Etat du Cameroun en a pris conscience en créant des écoles qui forment sa jeunesse sur le patrimoine culturelle. Nous sommes persuadés que ces spécialistes de demain prendront le relai de la lutte que nous avons engagée aujourd’hui.

Kom Linda Flore, étudiante à l’institut des beaux arts de Foumban, « je me positionne au milieu »

Grâce à cette conférence-débat où nous avons eu l’insigne attention de participer, nous avons retenu que le Cameroun a un potentiel patrimonial matériel et immatériel incommensurable.

Nous avons surtout compris que notre pays peut vivre de son art. Il a besoin de son art pour pouvoir éduquer et faire délecter ce qui tient aux générations futures. En ce qui concerne le sujet de rapatriement des œuvres, je me positionne au milieu. Nous avons besoin de nos œuvres pour nous développer, pour retracer notre histoire.

Mais si nous plaidons pour la rétrocession de ces œuvres, sommes-nous capables de les conserver et de les promouvoir convenablement ?

D’où maintenant il faut implémenter la politique de création des objets et nous réapproprier nos techniques et notre savoir-faire. A la fin, il faut que chaque jeune se pose la question de savoir ce qu’il peut faire à son faible niveau pour pouvoir garantir aux générations futures des choses à délecter, nous fermerons ainsi un quart de nos prisons, bâti des hommes solides avant de prétendre à une fierté nationale.

Ntomnifor Fru Richard, of Mankon Museum-Palce of Bamenda, « Il faut inciter à la production en masse d’autres objets d?art »

Je remercie les organisateurs pour m’avoir associés à cette belle initiative. Nous qui sommes dans les musées de conservation du patrimoine, je puis vous dire que nous mettons ainsi des jalons pour valoriser ce que nous avons des plus beaux pour un pays. Cette rencontre nous a surtout permis d’entreprendre et réfléchir sur notre futur.

Nous tendons vers la conclusion après moult cogitations, qu’il est temps que des musées travaillent par réseautage. Ceci nous permettra de mutualiser nos expériences et créer une plate-forme de propositions aux pouvoirs publics, intéresser les occidentaux à venir chez nous découvrir nos œuvres, produites par des talents à l’état pur.

Donc, nous ne devons plus passer le temps à penser au rapatriement de nos œuvres exposées en occident. Il faut inciter à la production en masse d’autres objets d?art, c’est là où nous pensons qu’il faut concentrer nos énergies.