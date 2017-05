   Cameroun: UNE FÊTE DE L'UNITÉ DANS LA DIVISION :: CAMEROON

#PaulBiya Même si par une pirouette juridico politique il les faisait comparaître libre. Car justement le 20 mai symbolise l'achèvement du processus institutionnel de construction d'un seul. Or la crise anglophones est une remise en cause profonde à la fois du processus mais également le management de cette unité.

@boris, dans votre France, on voit comment la richesse est trés bien partagée, il n'y a pas de riches, pas de pauvres, tout le monde obtenant tout équitablement!



Au CAMEROUN, vous ne voyez que la mort, la Division, les luttes tribales, aucun EWONDO ne peut saluer aucun BAMI, sans compter vos "anglohpones" imaginaires que mangent les "francophones" dans la Sauce gombos pimentée!



On comprend pourquoi vous avez émigré vers la France paradisiaque oú coulent le miel et le lait, Avec un miraculé miraculeux président de 39 ans seulement!



Tout va donc bien chez vous, restez-y et laissez les CAMEROUN dans leur misére et leurs divisions, ce sont les nötres!!!!